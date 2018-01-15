Венгрия выразила недовольство украинскими законопроектами

Официальный Будапешт вновь выразил недовольство законодательными инициативы властей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт венгерского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что новые инициативы приведут к дальнейшим ограничениям прав национальных меньшинств.

Украина предложила ввести дополнительные ограничения вместо того, чтобы попытаться смягчить конфликт, заявил министр: "например, сделать обязательной украинскую стенограмму диалога во время театральных представлений и публиковать венгерские газеты на двух языках".

Венгрия выступит против новых законопроектов Киева так же, как и против скандального закона об образовании, добавил Сийярто.