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Рубрика: Власть

Вячеслав Володин отметил вклад журналистов в открытость Думы

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме работает больше всего журналистов по сравнению с другими органами власти - 1001 человек аккредитованы в нижней палате. Так что День печати в ГД отмечают с особым размахом. Спикер ГД поздравил думский пул с профессиональным праздником и обещал корреспонденту "РГ", что журналистов в Думе не заменят роботы.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В своем поздравлении глава нижней палаты отметил вклад парламентских корреспондентов в обеспечение открытости нижней палаты. "Печати остается все меньше и меньше: все больше цифры, все больше передачи информации через социальные сети, - сказал Володин. - Мы с вами отмечаем День печати как праздник, который объединяет тех, кто работает и в печатных СМИ, и на телевидении, и  также блогеров. Это праздник всех тех, кто работает с поиском информации, ее передачей, освещением событий".

Без 1001 журналиста, которые составляют думский пул, Дума просто не могла бы работать, уверен Володин. Неслучайно, взаимодействуя с рекордным для органов власти количеством журналистов, ГД делает ставку на открытость. "Публичный политик просто не может выполнять свою работу без коммуникаций, без тех, кто эту информацию будет доводить до избирателей, обеспечивать обратную связь", - отметил спикер.

Фото: РИА Новости
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Отвечая на пожелание "РГ" не заменять журналистов роботами хотя бы в нынешнем созыве, Володин заверил, что "можно работать спокойно". Ведь "так же как депутата нельзя заменить роботом, так же нельзя заменить роботом журналиста". "У робота нет совести. Как только искусственный интеллект приобретет это качество, так можно будет заменить всех", - предостерег Володин, все же выразив надежду, что до этого не дойдет. "Таких планов нет, а кто их вынашивает, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить", - заключил глава палаты.

Тема о такой замене возникла в связи с тем, что Володин уже не раз называл подготовку законов об отношениях роботов и людей приоритетными для Госдумы. А также делал прогнозы, что роботы могут со временем встать на место представителей ряда профессий. В "группе риска" и журналисты, а вот депутаты быть замененными не рискуют.

Сотрудников СМИ поздравили и главы фракций, а также комитетов. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как сам работал политическим обозревателем, так что знает, о чем говорит. "У вас очень трудная работа: с одной стороны, надо понимать, что происходит, с другой - оперативно отразить", - сказал он.

Вождь ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заверил в том, что российская пресса - самая свободная. "Пишут, что хотят, на радио - говорят, что хотят", - заметил лидер ЛДПР. А глава "Справедливой России" Сергей Миронов отдельно поблагодарил журналистов "за профессионализм в защите русского языка".

Кстати

Премии Госдумы за лучшее освещение деятельности палаты в 2017 году получили 20 журналистов. Среди лауреатов - и парламентский корреспондент "РГ" Татьяна Замахина, ей вручили диплом победителя творческого конкурса.

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