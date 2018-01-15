После почти месячного перерыва возобновляются матчи турнира мужской Лиги чемпионов, в котором участвуют сразу три российских клуба.

Действующий обладатель трофея казанский "Зенит" сегодня принимает польский "Ястшембски", вечером новосибирский "Локомотив" сыграет на площадке французского "Шомона", завтра московские динамовцы дома сразятся с еще одним представителем Польши клубом СКРА (Белхатов). Напомним, что сибиряки и "бело-голубые" выступают в одной группе.

Интересно, что после двух туров общий счет в противостоянии российских и зарубежных участников - 5:1 в нашу пользу. Здесь единственное поражение потерпели динамовцы, уступившие на выезде "Шомону". С учетом того, что москвичи проиграли еще и "Локо", предстоящий матч с польским клубом принимает важнейшее значение. В случае очередной неудачи "бело-голубые" практически потеряют шансы на выход в плей-офф.

Концовке первого круга группового этапа Лиги чемпионов предшествовали матчи 19-го тура Суперлиги. В чемпионате страны продолжается острое соперничество между казанцами и "Белогорьем" за лидерство. На этот раз изменений в расстановке команд не последовало. Волейболисты из столицы Татарстана в Сургуте взяли верх над ВК "Газпром-Югра" - 3:0 (25:10, 25:17, 25:19), белгородцы в центральной встрече тура дома одолели "Локомотив" - 3:0 (25:20, 25:13, 29:27). У двух грандов равенство по победам, а это первичный показатель для распределения мест, сохранилось (по 17 выигрышей). А вот по числу набранных очков впереди по-прежнему "Зенит" (51 против 48).

Где будем смотреть

16 января, вторник, "МАТЧ! ИГРА"

17.55. "Зенит" (Казань) - "Ястшембски" (Польша). Группа "D". Прямая трансляция ("Матч ТВ" - в 18.30).

22.25. "Шомон" (Франция) - "Локомотив" (Новосибирск). Группа "С". Прямая трансляция.

17 января, среда, "МАТЧ! АРЕНА"

18.55. "Динамо" (Москва) - СКРА (Польша). Группа "С". Прямая трансляция ("Матч ТВ" - в 01.25).