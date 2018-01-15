Новости

Гродно и окрестности с начала года посетили безвизовые туристы из 18 стран 09:10
Всемирный боксерский совет не включил Поветкина в рейтинг по ошибке 09:10
Россиян предупредили о вспышке гепатита А на Украине 09:05
СМИ: В России ужесточат требования к качеству водки 08:46
Автомобиль стоимостью 6,7 млн рублей украли у безработного в Москве 08:34
В Чили задержаны 30 участников беспорядков из-за визита Папы Римского 08:28
В Уфе взорвался банкомат 08:25
В Египте ждут первого рейса из России третьего февраля 08:04
В аэропорту Шанхая не смог приземлиться лайнер из Москвы 07:52
Продажи альбомов The Cranberries резко выросли после смерти солистки 07:49
В России снизились цены на жизненно важные лекарства 07:25
Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open 07:13
Жителей Колымы предупредили о 50-градусных морозах 07:07
В Хабаровском крае самолеты L-410 заменят на Ан-24 и Ан-26 07:03
В Таиланде печатали фальшивые паспорта для ДАИШ 06:39
В США семейная пара держала взаперти 13 детей 06:24
Фигурантам дела об аферах с имуществом в Приморье смягчили приговор 06:18
Пятно от иранского нефтяного танкера нанесет урон окружающей среде 05:48
Из-за холодов в Мехико объявлен максимальный уровень опасности 05:22
Кевина Спейси обвинили в расизме 05:09
У берегов Японии нашли лодку с телами граждан КНДР 05:01
Британские полицейские насиловали жертв преступлений 04:37
Застрявших в Малайзии туристов эвакуируют на военном корабле 04:35
Гражданку Турции не выпустили из России из-за долгов 04:26
Израиль пообещал за год разрушить все туннели боевиков ХАМАС 04:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
15.01.2018 23:37
Рубрика: Спорт

Втроем на блоке

Возобновляются матчи турнира мужской Лиги чемпионов
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7470 (7)
После почти месячного перерыва возобновляются матчи турнира мужской Лиги чемпионов, в котором участвуют сразу три российских клуба.
Волейболисты начали зимний "Евротур" в турецком Эрджиясе

Действующий обладатель трофея казанский "Зенит" сегодня принимает польский "Ястшембски", вечером новосибирский "Локомотив" сыграет на площадке французского "Шомона", завтра московские динамовцы дома сразятся с еще одним представителем Польши клубом СКРА (Белхатов). Напомним, что сибиряки и "бело-голубые" выступают в одной группе.

Интересно, что после двух туров общий счет в противостоянии российских и зарубежных участников - 5:1 в нашу пользу. Здесь единственное поражение потерпели динамовцы, уступившие на выезде "Шомону". С учетом того, что москвичи проиграли еще и "Локо", предстоящий матч с польским клубом принимает важнейшее значение. В случае очередной неудачи "бело-голубые" практически потеряют шансы на выход в плей-офф.

Концовке первого круга группового этапа Лиги чемпионов предшествовали матчи 19-го тура Суперлиги. В чемпионате страны продолжается острое соперничество между казанцами и "Белогорьем" за лидерство. На этот раз изменений в расстановке команд не последовало. Волейболисты из столицы Татарстана в Сургуте взяли верх над ВК "Газпром-Югра" - 3:0 (25:10, 25:17, 25:19), белгородцы в центральной встрече тура дома одолели "Локомотив" - 3:0 (25:20, 25:13, 29:27). У двух грандов равенство по победам, а это первичный показатель для распределения мест, сохранилось (по 17 выигрышей). А вот по числу набранных очков впереди по-прежнему "Зенит" (51 против 48).

Где будем смотреть

16 января, вторник, "МАТЧ! ИГРА"

17.55. "Зенит" (Казань) - "Ястшембски" (Польша). Группа "D". Прямая трансляция ("Матч ТВ" - в 18.30).

22.25. "Шомон" (Франция) - "Локомотив" (Новосибирск). Группа "С". Прямая трансляция.

17 января, среда, "МАТЧ! АРЕНА"

18.55. "Динамо" (Москва) - СКРА (Польша). Группа "С". Прямая трансляция ("Матч ТВ" - в 01.25).

Главное сегодня

Минобороны РФ: Истребители Британии и Бельгии сопровождали полет Ту-160
Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить
В России снизились цены на жизненно важные лекарства
Избирательный штаб Путина собрал свыше 700 тысяч подписей
Глава Ирландии назвал большой потерей смерть солистки The Cranberries