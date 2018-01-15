Жертвами землетрясения в Перу стали два человека

В результате сильного землетрясения в Перу погибли не менее двух человек, еще 65 пострадали.

"Некоторые получили легкие травмы. Одна беременная женщина находится под наблюдением, состояние ее здоровья контролируется", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Власти страны готовят указ об объявлении режима ЧП. Это позволит ускорить восстановление разрушенных домов.

Как передает ТАСС, землетрясение магнитудой 7,1 произошло 14 января у южного побережья Перу. Эпицентр подземных толчков находился в 483 километрах к юго-востоку от Лимы, очаг залегал на глубине 10 километров. Объявлялась угроза цунами, которую затем отменили.