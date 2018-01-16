60 процентов российского коньяка сделаны с нарушениями

Тот коньяк, который был произведен в первом полугодии 2017 года, был обеспечен сырьем лишь на 57 процентов. Фактически от 30 до 60 процентов коньяка находится в зоне риска, об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян.

"По данным ЕГАИС и деклараций, за полгода объем производства коньяка увеличился на 12,2 процента. При этом производство сырья (коньячного дистиллята) сократилось на семь процентов, а закупки дистиллята за рубежом снизились на восемь процентов", - привел он данные статистики.

Некоторые производители, сообщил Игорь Чуян, используют в качестве сырья так называемый "белый" спирт. Это зерновой спирт, который никакого отношения к коньячному дистилляту, производимому путем перегонки виноматериалов, не имеет.

"Для того, чтобы предостеречь производителя от использования подобных сомнительных технологических уловок прорабатывается вопрос о внесения изменений в действующий стандарт", - обозначил планы глава Росалкогольрегулирования.

Полностью интервью главы Росалькогольрегулирования Игоря Чуяна читайте в ближайших номерах "Российской газеты"