Американка убила своих детей и совершила суицид

В американском штате Северная Каролина 34-летняя Кристина Тредвей убила своих детей, а затем покончила с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело погибшей было найдено под мостом. Дома у женщины полицейские обнаружили убитых детей - семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Перед трагедией Кристина отправила их отцу сообщение, где написала, что "собирается покончить со всем и детьми". Причина произошедшего выясняется.

Кристина Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на которых ее дети поют известные песни.