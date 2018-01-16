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Рубрика: Экономика

Американский индекс Dow Jones побил рекорды

Текст: Александр Проценко

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones сегодня впервые в истории торгов превысил отметку в 26 тыс. пунктов, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи - NYSE. Предыдущий рекорд - 25 тысяч пунктов он установил в минувший четверг, а 24 тысячи пунктов - 30 ноября минувшего года.

Фото: REUTERS
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По мнению ведущих аналитиков, к таким результатам, в частности, привели хорошие показатели занятости в США. Тем самым Дональд Трамп начал выполнять свои предвыборные обещания по оживлению американской экономики. Белый дом уже распространил справку, в которой указал, что за год пребывания Трампа у власти в стране были созданы 1,7 млн рабочих мест. А в конце минувшего декабря президент США написал в Twitter, что "год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест", в том числе благодаря проведенной его администрацией налоговой реформе.

Рост индекса Dow Jones это уже подтверждает. "Еще год назад мысль о том, что Dow Jones может достигнуть 25 тысяч пунктов, казалась дикой", - заявил вице-президент нью-йоркской финансовой компании E-Trade Стив Клауссен.

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