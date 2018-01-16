Британские полицейские насиловали жертв преступлений

Двум британским полицейским предъявили обвинения в изнасиловании жертв преступлений. Злоумышленники требовали интимных отношений под угрозой отказа в рассмотрении заявлений пострадавших.

О преступлениях сотрудников полиции стало известно после того, как вскрылась их переписка. Эдвард Бенгри и Джон Тейлор отстранены от службы, передает РИА Новости. Бенгри ранее признали "прекрасным примером ценностей, которыми дорожат в Службе столичной полиции".

Скотланд-Ярд и орган по надзору за деятельностью правоохранительных органов изучают видео с тайной съемкой СИЗО, пьяной женщиной на заднем сидении полицейского автомобиля и видеоролики, где стражи порядка грубо обращаются к водителям, позвонившим в полицию.