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Рубрика: Экономика

Жилье идет на снижение

Стоимость недвижимости плавно падает
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Цены на новостройки будут плавно снижаться в 2018 году. Тренд вдвойне подстегивает спрос. Покупателей привлекают одновременно низкие цены на квартиры и ставки по ипотеке.

Это подтверждают исследования покупательских настроений. Так, 74 процента респондентов считают первый квартал 2018 года благоприятным для приобретения недвижимости, свидетельствуют данные опроса портала Domofond.ru.

Низкие цены на недвижимость становятся поводом присмотреться к покупке недвижимости даже для тех, кто не планировал покупку в ближайшее время. Стоимость квадратного метра в 2017 году упала в целом по стране, отмечает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В Москве недвижимость подешевела на 7 процентов. В то же время снижение актуально не для всех территорий. "В целом ряде регионов наметился рост. Он небольшой, за год наши аналитики отмечают около 2 процентов", - констатирует эксперт. К примеру, квартиры подорожали в Екатеринбурге и Красноярске.

Цены на столичном рынке могут снижаться в ближайшие несколько лет на 10 процентов в год

Наиболее сложная ситуация наблюдается на столичном рынке, цены здесь могут снижаться в ближайшие несколько лет на 10 процентов в год, считает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко.

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Начиная с 2014 года цены на столичном рынке просели в среднем на 20-30 процентов. И период их снижения еще не закончился. "Я думаю, что цены купли-продажи будут падать еще 2-3 года, и падение составит еще 20-30 процентов", - сообщил он.

При этом на рынке сокращается средний чек покупки, что не всегда объясняется снижением цены. "Это происходит в первую очередь за счет уменьшения площади приобретаемых квартир. В эконом- и комфорт-классе уменьшение средней площади составило около 15 процентов. Не отстает и бизнес-сегмент: там средняя площадь в новых проектах не превышает 60-62 кв. м", - рассказывает Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики АН "Бон Тон".

Кроме того, есть тенденция к сокращению площади приобретаемых квартир за счет выбора "евроформата", к примеру, квартиры с совмещенной кухней-гостиной позволяют сэкономить одну комнату.

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Единственной категорией жилья, которое не теряет в цене, стали новостройки. Цены на них растут по мере готовности дома. Однако рост цен с котлована до сдачи дома замедлился. "Если раньше цены вырастали процентов на 30-50, то сейчас они с трудом показывают небольшой рост - процентов на 10. Это говорит о том, что в целом рынок на 20 процентов просел за это время", - считает Олег Репченко. То есть "первичка" номинально дорожает, но медленнее, чем прежде.

На рынок 2018 года повлияет снижение объема выхода объектов на первичный рынок, считает Константин Апрелев. Он отмечает, что по показателям ввода домов в эксплуатацию не видно роста. Отсутствие большого объема предложения может создать дефицит недвижимости. Но на рынке присутствует большое количество нераспроданных новостроек. "Поэтому снижение объемов выхода нового жилья не будет слишком болезненным для рынка", - считает он.

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