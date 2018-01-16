В России могут ввести патентную систему для граждан, сдающих свои квартиры туристам. Идею высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов на пресс-конференции в "Российской газете".

"Мы предложили патентную систему. Будем сейчас этот вопрос прорабатывать", - сказал депутат и пояснил, что в этой области необходимо наводить порядок. Иначе страна просто не сможет конкурировать на мировом туристском рынке.

"По поводу индивидуальных средств размещения мы не стремимся пополнить все виды бюджета за счет тех людей, у которых это единственный источник существования. Но на рынке необходимо установить нормальное соотношение цены и качества услуг по размещению", - пояснил он.

Проблема действительно назрела. Так называемый частный сектор конкурирует с гостиницами. Квартиры или апартаменты сдаются полулегально, ни должное качество услуг, ни безопасность гостей не обеспечивается. В некоторых российских городах число таких индивидуальных средств размещения уже сравнялось с номерным фондом гостиниц.

Казалось бы, стоить услуги таких квартиросдатчиков должны меньше. Но не тут то было. Предприимчивые граждане стремятся пройтись по карманам туристов по полной. Особенно ценной добычей для них становятся иностранные путешественники. Накануне проведения в России в 2018 году Чемпионата мира по футболу в городах-организаторах первенства стоимость частных апартаментов и квартир пошла вверх.

"Различные сервисы выставляют цены, которые можно признать фантастическими", - отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Рекорд установил Саранск, где квартира на две недели стоит два с половиной миллиона рублей, привел он пример со ссылкой на блогеров и посетовал, что этот рынок не регулируется и не контролируется.

С проблемой "частных" квартир для туристов сталкиваются практически все страны, где развит туризм. Где-то деятельность по сдаче квартир запрещена, где-то ограничена, отметили эксперты. Например, в Амстердаме действуют нормы, по которым квартира через различные сервисы может сдаваться не более 30 дней в году. При этом требуется обязательная регистрация собственника, а со стороны государства установлен контроль.

В Саранске снять квартиру на две недели Чемпионата стоит два с половиной миллиона рублей

В России для полного упорядочения рынка услуг по размещению туристов потребуется время. Пока в этом направлении уже сделан первый шаг. Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит классификацию гостиниц. Вопросы индивидуальных средств размещения в этом законе не урегулированы, но это дело будущего. Важно начать, отмечают эксперты. Затем будут вноситься новые поправки в законодательство.

Для отелей с фондом более 50 номеров обязательная классификация будет введена с 1 июля 2019 года, для средних заведений с 1 января 2020 года - для средних гостиниц с фондом более 15 номеров - с 1 января 2020 года, а для всех остальных - с 1 января 2021 года. Пока классификацию в обязательном порядке должны были пройти гостиницы в одиннадцати городах Чемпионата мира по футболу.

Принципы присвоения "звезд" прописаны в подзаконных актах, которые подготовлены вместе с законом. За несоответствие установленной категории гостиницы будут штрафовать.

"Одно из основных отличий классифицированных средств размещения от нерегулируемых, вопросы безопасности собственно услуги, которая оказывается, и безопасности тех, кому оказываются эти услуги", - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Сюда относятся вопросы экономической безопасности, то есть исполнение обязательств перед туристом, физической, скажем защита постояльцев от краж или нападений. Также важная пожаробезопасность, инсоляция, и возможность экстренной связи. Наши средства размещения весь этот комплекс учитывают, а допустим, частный найм учитывает далеко не всегда, подчеркнул эксперт.

После проведения классификации гостиницы придется периодически проверять. Для этого, вполне может быть, в России введут институт инспектора. Такое предложение также озвучил Сергей Кривоносов. Нужны специалисты высокого уровня, которые будут разбираться в ситуации и проверять гостиницы на территории всей страны.

В результате после принятия закона цены на проживание могут снизиться за счет того, что в каких-то регионах они были завышены, отметил депутат. Тогда и частникам придется поневоле повышать качество своих услуг и в конечном итоге, выходить "из тени".