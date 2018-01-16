Эрдоган объявил о намерении "задушить" курдские силы безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник резко раскритиковал усилия сил коалиции во главе с Соединенными Штатами начать военизированную подготовку тысяч курдcких повстанцев на южной границе Турции.

Как отмечает The New York Times, Эрдоган угрожал напасть на курдских бойцов в Африне, анклаве, расположенном в Идлибе на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией. Этот район является курдским, но не граничит с основной территорией курдов, которая находится на северо-востоке Сирии. В последние дни Анкара стягивает к этому району тяжелую артиллерию, отмечают источники американского издания.

"Страна, которую мы называем союзником, настаивает на создании террористической армии на наших границах, - сказал Эрдоган о Соединенных Штатах в своей речи в Анкаре. - Наша миссия - задушить ее, прежде чем она родится". По словам Эрдогана, которого цитирует Reuters, Турция завершила подготовку к операции на курдской территории в северной Сирии.

Между тем новый план американской администрации, отмечают аналитики, угрожает резко обострить возникшую напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Турцией - двумя союзниками по НАТО.

Штаб сил коалиции, находящийся в Багдаде и координирующей ее борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ" - Ред.) в Сирии, заявил в воскресенье, что он начал набор и переподготовку членов сирийской курдской и арабской милиции для защиты границ отбитой у боевиков территории. Ополченцы, главным образом из числа курдских сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемые американцами, в настоящее время контролируют некоторые районы в северо-восточной Сирии.

Администрация Трампа заявила, что постепенно уменьшит свою военную помощь курдам. Вместе с тем, отмечают наблюдатели, предложенная американцами идея о подготовке пограничников, похоже, сигнализирует о том, как Пентагон намерен и дальше поддерживать своих курдских доверенных лиц в более долгосрочной перспективе в Сирии. В Вашингтоне намерены увеличить количество бойцов новых пограничных силах до 30 тысяч человек. Американские командиры расценивают курдских повстанцев, как наиболее способных и подготовленных среди тех, кто противостоит джихадистам в этом приграничном районе.

Именно это обстоятельство и вызывает серьезное раздражение в Анкаре, где рассматривают курдские силы безопасности в качестве потенциального противника и союзников запрещенной и считающейся террористической в Турции Рабочей партии Курдистана (PПK), которая с 1980-х годов противостояла правительственным войскам в юго-восточной части страны.

В Анкаре 14 января дали понять, что "с Турцией, как с членом коалиции, не консультировалась в отношении создания так называемых пограничных сил безопасности". Об этом говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье МИД Турции. В документе отмечается, что "такая сила будет мешать усилиям по уничтожению последних оставшихся очагов боевиков ДАИШ вдоль долины реки Евфрат вблизи границы Ирака и Сирии, а также в пустынных областях западного Ирака и восточной Сирии".

Американское военное командование в Багдаде в свою очередь заявляет, что эти новые силы безопасности, по сути, "помогут предотвратить возрождение ДАИШ". В настоящее время в военных лагерях под руководством американских инструкторов проходят подготовку около 230 бойцов из первого набора пограничников. Американское командование в попытке отклонить критику Анкары и успокоить Анкару ранее заявило, что набор в пограничную милицию будет проводиться не только из числа курдов, но и всего "местного населения…, как по признаку пола, так и по этническому признаку".

Сами курды в Сирии в свою очередь говорят, что им нужна пограничная сила для защиты от внешних угроз. "Чтобы предотвратить любую атаку ... должна быть сдерживающая сила, которая защищает границу между нашими районами и остальными, - сказала в интервью Reuters высокопоставленный курдский политик Фавза Юссеф, - Пока в Сирии не будет достигнуто политическое урегулирование, эти области нуждаются в защите. Теперь никаких гарантий этого нет".