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Рубрика: Общество

Глава Ирландии назвал большой потерей смерть солистки The Cranberries

Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью 46-летней вокалистки рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщает ТАСС.

"Долорес и Cranberries оказали огромное влияние на рок- и поп-музыку в Ирландии и за рубежом… Для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей", - отметил глава государства.

В мае 2017 "врачи рекомендовали Долорес О'Риордан немедленно сделать перерыв в работе на четыре недели по медицинским причинам, связанным с проблемами со спиной", из-за чего были отменены 15 концертов европейского тура The Cranberries.

Фото: AFP PHOTO/ JOEL SAGET
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Ранее О’Риордан призналась, что в детстве подвергалась насилию, которое привело к ухудшению ее здоровья, анорексии и депрессии. При этом певица сообщила, что испытывала по отношению к себе самой чувство ненависти и желала исчезнуть.

О'Риордан на протяжении 20 лет была замужем за бывшим менеджером группы Доном Бертоном, пара распалась в 2014 году. У певицы осталось трое детей.

В 2015 году у певицы выявили биполярное расстройство, и она стала испытывать перепады в настроении - от депрессивного до маниакального, страдала бессонницей и параноидальным синдромом.

Долорес О’Риордан скончалась утром 15 января в лондонском отеле Hilton на улице Парк-лейн. Смерть трактуется как необъяснимая.

The Cranberries - одна из самых известных ирландских групп. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы.

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