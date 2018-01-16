Новости

Рассекречен отчет о советской миссии на Луну 21:15
На Урале проверят жалобу матери на избиение ребенка в полиции 21:10
Полиция Косово назначила награду за информацию об убийце Ивановича 21:05
Под Екатеринбургом в квартире взорвался самодельный фейерверк 20:52
На Урале егерь согласился уничтожить дорогу из-за штрафа в 2,5 млн 20:50
В Подмосковье подросток умер на тренировке 20:46
США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР 20:46
Якутянка шокировала Сеть, показав ресницы в 50-градусный мороз 20:37
В названиях московских улиц увековечили имена Никулина, Численко и Якушина 20:21
Минтранс может в феврале ограничить чартеры для непунктуальных компаний 20:08
Американский индекс Dow Jones побил рекорды 19:30
За содержание мусорных контейнеров будут отвечать операторы в регионах 19:08
До конца февраля 16 автомобилей "Кортеж" пополнят гараж Кремля 19:05
С улиц и площадей столицы начали исчезать новогодние елки 19:02
Появились новые подробности поножовщины в пермской школе 19:00
Размер платы за жилищные услуги может быть ограничен 18:51
Фото: 51-летняя Холли Берри "забыла" надеть на вручение премии трусы 18:50
Появился трейлер и постеры очередного преемника "Очень странных дел" 18:30
Парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша 18:25
Соколов сообщил об ограничении чартеров зимой 18:23
Мень рассказал об успешном расселении аварийного жилья 18:22
В Ленобласти "обокрали" главную елку Соснового Бора 18:21
Супермен может стать коммунистом и "сыном" Сталина 18:20
В Ново-Огарево обсудили новогодние путешествия 18:19
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки с 22 этажа 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
16.01.2018 19:46
Рубрика: Власть

Весенняя сессия 2018 года

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
На прошлой неделе началась очередная весенняя сессия Государственной Думы.

Главный приоритет нашей законодательной деятельности в эту сессию - исполнение Послания президента Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года. Всего планируется принять 23 законопроекта, необходимых для реализации Послания в полном объеме. Кроме того мы предполагаем серьезную работу по созданию законодательной базы для развития цифровой экономики. В ближайшее время в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвященные этой теме. Отмечу, что цифровая экономика предполагает более широкое использование робототехники и искусственного интеллекта, регулирование криптовалют, быстрый анализ большого объема данных, переход на электронный документооборот, развитие облачных сервисов, совершенствование технологий в сфере медицины. По мнению экспертов, все это позволит увеличить к 2025 году внутренний валовый продукт России на 9 трлн рублей.

Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России

Также в весеннюю сессию планируется провести парламентские слушания по развитию делового климата и конкуренции и по совершенствованию налоговой системы.

Важным приоритетом фракции "Единая Россия" является защита участников долевого строительства. Для решения проблем в этой сфере подготовлено два законопроекта.

Один из них устанавливает, что контролирующие функции в долевом строительстве должен осуществлять орган исполнительной власти субъекта Федерации. Кандидатура руководителя этого контролирующего органа будет предлагаться губернатором и согласовываться с Минстроем России. Также, согласно данному законопроекту, владельцы компаний-застройщиков будут нести солидарную ответственность за убытки, причиненные дольщикам.

Второй законопроект вводит административную ответственность должностных лиц за необоснованную выдачу заключений о соответствии застройщиков и проектных деклараций установленным требованиям или за публикацию неполной информации об объектах долевого строительства.

Еще одна первоочередная задача, по мнению нашей фракции, принятие законопроекта, касающегося безопасности детей во время летнего оздоровительного отдыха. На официальном сайте регионального органа исполнительной власти будет в обязательном порядке размещаться список рекомендуемых туристических маршрутов и мест отдыха для детей и подростков. Более того, законопроектом предусмотрена новая форма общественного контроля за организацией детского отдыха: все отзывы родителей, поступающие в органы исполнительной власти субъекта Федерации в письменном или электронном виде, и ответы на них тоже будут публиковаться в Интернете. Это позволит всем заинтересованным лицам оценить качество услуг, предоставляемых в том или ином месте. Отмечу, что перед публикацией отзывы будут обезличены, чтобы защитить персональные данные и личные интересы людей.

Путин утвердил Основы госполитики по защите от ЧС

Наконец, приоритетным, с нашей точки зрения, является законопроект, связанный с предоставлением жилищных субсидий и компенсаций по оплате услуг ЖКХ. Сегодня право на получение таких субсидий и компенсаций имеют только те граждане, которые доказали отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг. То есть бремя доказывания лежит на людях. Предлагаемым законопроектом это бремя переносится на органы власти. Для проверки наличия у человека задолженности орган, занимающийся предоставлением субсидий и компенсаций, будет использовать банк данных, в котором содержатся сведения о должниках. Людям не придется собирать дополнительные справки. Все эти законопроекты носят ярко выраженный социальный характер. Надеюсь, что они будут приняты в кратчайшие сроки.

Главное сегодня

Гайдаровский форум
Силуанов: Налоговая амнистия коснется более 20 млн человек
МИД РФ осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича
Срок домашнего ареста режиссеру Серебренникову продлен до 19 апреля
Посол США в РФ озвучил дату презентации антироссийского доклада