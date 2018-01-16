На прошлой неделе началась очередная весенняя сессия Государственной Думы.

Главный приоритет нашей законодательной деятельности в эту сессию - исполнение Послания президента Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года. Всего планируется принять 23 законопроекта, необходимых для реализации Послания в полном объеме. Кроме того мы предполагаем серьезную работу по созданию законодательной базы для развития цифровой экономики. В ближайшее время в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвященные этой теме. Отмечу, что цифровая экономика предполагает более широкое использование робототехники и искусственного интеллекта, регулирование криптовалют, быстрый анализ большого объема данных, переход на электронный документооборот, развитие облачных сервисов, совершенствование технологий в сфере медицины. По мнению экспертов, все это позволит увеличить к 2025 году внутренний валовый продукт России на 9 трлн рублей.

Также в весеннюю сессию планируется провести парламентские слушания по развитию делового климата и конкуренции и по совершенствованию налоговой системы.

Важным приоритетом фракции "Единая Россия" является защита участников долевого строительства. Для решения проблем в этой сфере подготовлено два законопроекта.

Один из них устанавливает, что контролирующие функции в долевом строительстве должен осуществлять орган исполнительной власти субъекта Федерации. Кандидатура руководителя этого контролирующего органа будет предлагаться губернатором и согласовываться с Минстроем России. Также, согласно данному законопроекту, владельцы компаний-застройщиков будут нести солидарную ответственность за убытки, причиненные дольщикам.

Второй законопроект вводит административную ответственность должностных лиц за необоснованную выдачу заключений о соответствии застройщиков и проектных деклараций установленным требованиям или за публикацию неполной информации об объектах долевого строительства.

Еще одна первоочередная задача, по мнению нашей фракции, принятие законопроекта, касающегося безопасности детей во время летнего оздоровительного отдыха. На официальном сайте регионального органа исполнительной власти будет в обязательном порядке размещаться список рекомендуемых туристических маршрутов и мест отдыха для детей и подростков. Более того, законопроектом предусмотрена новая форма общественного контроля за организацией детского отдыха: все отзывы родителей, поступающие в органы исполнительной власти субъекта Федерации в письменном или электронном виде, и ответы на них тоже будут публиковаться в Интернете. Это позволит всем заинтересованным лицам оценить качество услуг, предоставляемых в том или ином месте. Отмечу, что перед публикацией отзывы будут обезличены, чтобы защитить персональные данные и личные интересы людей.

Наконец, приоритетным, с нашей точки зрения, является законопроект, связанный с предоставлением жилищных субсидий и компенсаций по оплате услуг ЖКХ. Сегодня право на получение таких субсидий и компенсаций имеют только те граждане, которые доказали отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг. То есть бремя доказывания лежит на людях. Предлагаемым законопроектом это бремя переносится на органы власти. Для проверки наличия у человека задолженности орган, занимающийся предоставлением субсидий и компенсаций, будет использовать банк данных, в котором содержатся сведения о должниках. Людям не придется собирать дополнительные справки. Все эти законопроекты носят ярко выраженный социальный характер. Надеюсь, что они будут приняты в кратчайшие сроки.