Израиль пообещал за год разрушить все туннели боевиков ХАМАС

Министр обороны Израиля пообещал до конца этого года разрушить все тоннели, прорытые радикальным палестинским движением ХАМАС и ведущие из сектора Газа на территорию еврейского государства.

Также Авигдор Либерман сообщил, что продолжится строительство подземного заградительного сооружения на границе с сектором Газа, которое решит проблему диверсионных тоннелей.

Благодаря "прорывной технологии" за два минувших месяца израильские военные нашли и разрушили сразу три трансграничных подземных хода, которые использовали террористы.

Глава военного ведомства отметил, что в прошлом году бюджет ХАМАС составил 260 миллионов долларов. Эти деньги были вложены в туннели и в производство ракет. Министр предложил палестинскому анклаву сделку - "разоружение в обмен на восстановление", сообщает РИА Новости.