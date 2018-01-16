В конце прошлого года в СМИ появилось сообщение о предложении врио губернатора Красноярского края Александра Усса об объединении Красноярского края, Тывы и Хакасии в Енисейскую экономическую зону. При этом речь идет не о создании одного субъекта Федерации вместо трех, а о налаживании межрегионального взаимодействия на "естественной экономической основе".

Идея, на мой взгляд, интересная, и мне хотелось бы высказаться на сей счет. Дело в том, что в Байкальском госуниверситете еще в начале 2000-х годов была подготовлена записка губернатору Иркутской области Борису Говорину, в которой ставился вопрос о комплексном развитии Байкальского макрорегиона, географически объединяющего Иркутскую область, Республику Бурятия и Читинскую область (ныне Забайкальский край). В ней не только говорилось о необходимости тесного межрегионального взаимодействия, но была высказана идея о том, как это можно сделать организационно. Предлагалось создать некое межрегиональное правительство по типу территориальных совнархозов - советов народного хозяйства. Исторический опыт показывает, что реформа территориального управления, проводившаяся в СССР в 1957 - 1964 гг., дала заметные результаты для социально-экономического развития Восточной Сибири и других регионов СССР, но затем была отвергнута отраслевой административно-командной системой. На мой взгляд, в настоящее время эта идея в своем рациональном зерне, естественно максимально адаптированная к современным рыночным условиям, может оказаться востребованной в рамках федеральных округов.

Думается, создание межрегиональных "правительств" назревший вопрос для решения общерегиональных задач через объединение материальных, финансовых, научно-образовательных, рекреационных и кадровых ресурсов. В последние годы много пишут об экономических кластерах, но эффективность их развития зависит от реального управления большими территориями, что требует соответствующих административных форм принятия и реализации управленческих решений.

Предвижу вопрос, не приведет ли создание межрегиональных структур к новому всплеску бюрократии, увеличению чиновничьего аппарата. Убежден, что не приведет. Во-первых, руководящее звено межрегионального "совнархоза" будет состоять из минимального количества человек - глав субъектов Федерации, поочередно председательствующих. 3 - 5 - 7 человек, не больше. В слове "совнархоз", которое, может быть, действительно звучит сегодня анахронизмом, главным составляющим является слово "совет". Совет, коллективно принимающий решения по стратегическим и оперативным вопросам развития макрорегиона с учетом интересов каждого из представленных в нем субъектов Федерации. Во-вторых, будут создаваться рабочие группы для проработки конкретных задач из представителей правительств субъектов Федерации. При современных средствах коммуникации для них не потребуется даже специальных помещений и расходов на технический персонал. Создание межрегиональных управляющих структур важно именно для того, чтобы начать процесс преодоления "субъектовой" раздробленности, которая стала, на мой взгляд, препятствием для дальнейшего развития в том числе Сибирского региона. Иначе мы еще долго будем оставаться в жестких рамках административно-территориального деления образца 1937 г. И здесь как раз может быть востребован опыт реформы 1957 - 1964 гг., но, повторяю, в рамках федеральных округов. В частности, в Сибирском федеральном округе могут быть воссозданы некие прообразы трех "совнархозов": Западно-Сибирский (с центром в Новосибирске), Центрально-Сибирский (с центром в Красноярске) и Восточно-Сибирский (с центром в Иркутске). Работа этих "совнархозов" могла бы координироваться полномочным представителем президента России в СФО, облегчая ему задачи управления обширной территорией округа. Байкальский регион мог бы стать хорошей экспериментальной площадкой, на которой можно создать опытный "совнархоз" уже к концу 2018 г., учитывая договороспособность и опыт политической дипломатии, которыми обладают первые лица Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. Это не только ускорило бы экономические реформы в регионе, но и сформировало бы более благоприятный климат для международного сотрудничества. Например, по поручению правительства РФ Восточно-Сибирский (или Байкальский) "совнархоз" мог бы заключить ряд договоров с Монголией, став для нее экономически более притягательной силой в сравнении с отдельными субъектами РФ. Более рационально и организованно можно было бы взаимодействовать с быстро растущими провинциями Китая. Но самое главное появится реальная возможность эффективно решать проблему сохранения озера Байкал и развития вокруг него единой природоохранной зоны. В рамках деятельности "совнархоза" могут быть успешно реализованы проекты перехода к цифровой экономике и многие другие.

Есть и еще один важный аргумент в пользу создания современного аналога "совнархоза" в Байкальском регионе. Мне уже приходилось писать в "РГ" о том, что Байкальский регион, являющийся связующим звеном Дальнего Востока и всей Сибири, требует своего социально-экономического укрепления. В этом плане идея Александра Усса о создании Енисейской экономической зоны, способной стать стержнем восточного вектора России, на мой взгляд, весьма жизнеспособна и перспективна и требует серьезной проработки. Полагаю, сама жизнь подсказывает нам: Дальний Восток должен быть "сцеплен" с Сибирью и всей Россией прочным связующим звеном - Байкальским регионом.