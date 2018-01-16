Новости

Рассекречен отчет о советской миссии на Луну 21:15
На Урале проверят жалобу матери на избиение ребенка в полиции 21:10
Полиция Косово назначила награду за информацию об убийце Ивановича 21:05
Под Екатеринбургом в квартире взорвался самодельный фейерверк 20:52
На Урале егерь согласился уничтожить дорогу из-за штрафа в 2,5 млн 20:50
В Подмосковье подросток умер на тренировке 20:46
США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР 20:46
Якутянка шокировала Сеть, показав ресницы в 50-градусный мороз 20:37
В названиях московских улиц увековечили имена Никулина, Численко и Якушина 20:21
Минтранс может в феврале ограничить чартеры для непунктуальных компаний 20:08
Американский индекс Dow Jones побил рекорды 19:30
За содержание мусорных контейнеров будут отвечать операторы в регионах 19:08
До конца февраля 16 автомобилей "Кортеж" пополнят гараж Кремля 19:05
С улиц и площадей столицы начали исчезать новогодние елки 19:02
Появились новые подробности поножовщины в пермской школе 19:00
Размер платы за жилищные услуги может быть ограничен 18:51
Фото: 51-летняя Холли Берри "забыла" надеть на вручение премии трусы 18:50
Появился трейлер и постеры очередного преемника "Очень странных дел" 18:30
Парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша 18:25
Соколов сообщил об ограничении чартеров зимой 18:23
Мень рассказал об успешном расселении аварийного жилья 18:22
В Ленобласти "обокрали" главную елку Соснового Бора 18:21
Супермен может стать коммунистом и "сыном" Сталина 18:20
В Ново-Огарево обсудили новогодние путешествия 18:19
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки с 22 этажа 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
16.01.2018 20:16
Рубрика: Экономика

Бриллианты не предлагать

Популярными стали копии украшений времен Древней Греции
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Объемы продаж дорогих ювелирных украшений снижаются. Но дело не только в экономии, меняется рынок ювелирных изделий, считают эксперты "Российской газеты". Они рассказали, какие украшения будут популярны в этом году.
Фото: REUTERS
Минфин предложил вернуть плановые проверки ювелирного бизнеса

Если в первой половине прошлого года спрос на ювелирные изделия вырос всего на 5 процентов, то во втором полугодии был спад. В наступившем году, скорее всего, сохранится та же тенденция. "Потребитель будет и дальше переключаться с дорогих на более дешевые украшения", - рассказывает гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Поэтому первой тенденцией этого года можно считать рост доли серебряных ювелирных изделий.

Серебро, как менее дорогой материал, уже преобладает на прилавках ювелирных магазинов. Если изделий из золота в стране ежегодно продается на общую массу примерно 50 тонн, то серебра - 150 тонн. Но и серебро дальше может вытеснять бижутерия, сожалеют ювелиры. Россияне стремятся сэкономить, но не только. Более дешевые ювелирные украшения позволяют дамам разнообразить свою личную коллекцию и чаще менять их. В результате производители удешевление украшений сочетают с ростом разнообразия моделей.

Еще одним признаком нашего времени становится увеличение количества украшений с синтетическими камнями. Дешево и красиво. Такая тенденция не обошла стороной даже короля камней. "Самый популярный камень у россиян - это бриллианты. Но сейчас их меняют на синтетику и искусственные камни", - отмечает Эдуард Уткин.

Две новинки сезона: воробьевит - розовый минерал и танзанит - сине-фиолетовый прозрачный камень из Африки

Технология синтеза алмазов быстро развивается. Сегодня специальные лаборатории производят синтетический материал, который по физическим и оптическим свойствам идентичен бриллиантам. В результате, если еще четыре года назад в магазинах синтетические бриллианты было сложно найти, то сейчас они уже лежат на витринах. Опознать их можно по цене.

Синтезируют также самоцветные камни, хотя стоят они существенно меньше бриллиантов. Смысл в том, чтобы наряду со снижением цены получить невероятное разнообразие моделей. "Сейчас рынок синтетики такой интересный, что получают камни, очень похожие на натуральные. Потому простому человеку сложно отличить имитацию от природных камней", - рассказывает главный эксперт геммологического центра МГУ Александр Столяревич.
Французский ювелирный дом создал "имперскую" коллекцию для России

На рынке появился материал сетал, который может имитировать практически любой камень. Это композитное стеклоподобное вещество довольно сложного состава. Его достоинство в большой палитре цветов, очень похожих на цвета природных камней. Даже специалист может такой камень перепутать с природным. В результате украшения становятся дешевле, но от этого не теряют в яркости и разнообразии цветов. "Сетал очень популярен сейчас за рубежом и в России. Такие синтетические вставкичасто используют в изделиях, так как они существенно дешевле натуральных и при этом тверже, чем обычное стекло, но с лучшими показателями преломления света", - отмечает Столяревич.

Но и на натуральные камни спрос останется. У россиянок, вслед за алмазами по популярности идут сапфиры и изумруды, на третьем месте рубины. Также пользуются спросом топазы, гранаты, аметисты и цитрины. "Цветные камни у нас всегда достаточно популярны. Традиционно для россиянок больше подходит изумруд, возможно, это как-то связано с менталитетом", - говорит Александр Столяревич. Предугадать, какой камень будет популярен в этом году, сложно. На моду большое влияние оказывают усилия различных фирм, продвигающих ювелирные изделия на рынке и подчеркивающих их свойства, говорит эксперт. Тем не менее он делает предположения. Популярным может стать камень воробьевит - розовый минерал. Интересен также танзанит - сине-фиолетовый прозрачный камень, найденный в Африке.

Если камни разрешат ввозить безпошлины, то изделия со вставками подешевеют на 5-6 процентов

Над тем, чтобы привлечь покупателей, трудятся также дизайнеры. Новых коллекций становится все больше. Особую популярность завоевывают так называемые реплики, то есть повторения украшений прежних веков. Популярны не только копии украшений начала XX века, но даже времен Древней Греции и Римской империи.
Ювелирные дома включили в новогодние коллекции "детские" вещи

Сейчас в целом в моде винтажный стиль, отмечает Эдуард Уткин. "Появилось много исторических сериалов, там показаны украшения. Видимо, все это влияет на вкусы покупателей", - говорит он.

Российские ювелиры могли бы еще больше разнообразить палитру украшений с натуральными камнями по доступным ценам. Вот только основная масса самоцветов поступает в Россию из Индии и Таиланда. Собственной промышленной добычи у нас, кроме янтаря и алмазов, практически нет, рассказывают эксперты. Потому ювелиры предлагают снизить таможенные пошлины на те драгоценные камни, которые не добываются в России.

Сегодня в изделиях доля стоимости камней доходит до 20 процентов. Если же камни будут ввозиться без пошлины, то изделия со вставками подешевеют на 5-6 процентов, говорит Эдуард Уткин. Кроме роста потребления это также позволит повысить конкурентоспособность российской ювелирной промышленности на мировых рынках.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгений Гайва

Главное сегодня

Гайдаровский форум
Силуанов: Налоговая амнистия коснется более 20 млн человек
МИД РФ осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича
Срок домашнего ареста режиссеру Серебренникову продлен до 19 апреля
Посол США в РФ озвучил дату презентации антироссийского доклада