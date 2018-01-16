Объемы продаж дорогих ювелирных украшений снижаются. Но дело не только в экономии, меняется рынок ювелирных изделий, считают эксперты "Российской газеты". Они рассказали, какие украшения будут популярны в этом году.

Если в первой половине прошлого года спрос на ювелирные изделия вырос всего на 5 процентов, то во втором полугодии был спад. В наступившем году, скорее всего, сохранится та же тенденция. "Потребитель будет и дальше переключаться с дорогих на более дешевые украшения", - рассказывает гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Поэтому первой тенденцией этого года можно считать рост доли серебряных ювелирных изделий.

Серебро, как менее дорогой материал, уже преобладает на прилавках ювелирных магазинов. Если изделий из золота в стране ежегодно продается на общую массу примерно 50 тонн, то серебра - 150 тонн. Но и серебро дальше может вытеснять бижутерия, сожалеют ювелиры. Россияне стремятся сэкономить, но не только. Более дешевые ювелирные украшения позволяют дамам разнообразить свою личную коллекцию и чаще менять их. В результате производители удешевление украшений сочетают с ростом разнообразия моделей.

Еще одним признаком нашего времени становится увеличение количества украшений с синтетическими камнями. Дешево и красиво. Такая тенденция не обошла стороной даже короля камней. "Самый популярный камень у россиян - это бриллианты. Но сейчас их меняют на синтетику и искусственные камни", - отмечает Эдуард Уткин.

Две новинки сезона: воробьевит - розовый минерал и танзанит - сине-фиолетовый прозрачный камень из Африки

Технология синтеза алмазов быстро развивается. Сегодня специальные лаборатории производят синтетический материал, который по физическим и оптическим свойствам идентичен бриллиантам. В результате, если еще четыре года назад в магазинах синтетические бриллианты было сложно найти, то сейчас они уже лежат на витринах. Опознать их можно по цене.

Синтезируют также самоцветные камни, хотя стоят они существенно меньше бриллиантов. Смысл в том, чтобы наряду со снижением цены получить невероятное разнообразие моделей. "Сейчас рынок синтетики такой интересный, что получают камни, очень похожие на натуральные. Потому простому человеку сложно отличить имитацию от природных камней", - рассказывает главный эксперт геммологического центра МГУ Александр Столяревич.

На рынке появился материал сетал, который может имитировать практически любой камень. Это композитное стеклоподобное вещество довольно сложного состава. Его достоинство в большой палитре цветов, очень похожих на цвета природных камней. Даже специалист может такой камень перепутать с природным. В результате украшения становятся дешевле, но от этого не теряют в яркости и разнообразии цветов. "Сетал очень популярен сейчас за рубежом и в России. Такие синтетические вставкичасто используют в изделиях, так как они существенно дешевле натуральных и при этом тверже, чем обычное стекло, но с лучшими показателями преломления света", - отмечает Столяревич.

Но и на натуральные камни спрос останется. У россиянок, вслед за алмазами по популярности идут сапфиры и изумруды, на третьем месте рубины. Также пользуются спросом топазы, гранаты, аметисты и цитрины. "Цветные камни у нас всегда достаточно популярны. Традиционно для россиянок больше подходит изумруд, возможно, это как-то связано с менталитетом", - говорит Александр Столяревич. Предугадать, какой камень будет популярен в этом году, сложно. На моду большое влияние оказывают усилия различных фирм, продвигающих ювелирные изделия на рынке и подчеркивающих их свойства, говорит эксперт. Тем не менее он делает предположения. Популярным может стать камень воробьевит - розовый минерал. Интересен также танзанит - сине-фиолетовый прозрачный камень, найденный в Африке.

Если камни разрешат ввозить безпошлины, то изделия со вставками подешевеют на 5-6 процентов

Над тем, чтобы привлечь покупателей, трудятся также дизайнеры. Новых коллекций становится все больше. Особую популярность завоевывают так называемые реплики, то есть повторения украшений прежних веков. Популярны не только копии украшений начала XX века, но даже времен Древней Греции и Римской империи.

Сейчас в целом в моде винтажный стиль, отмечает Эдуард Уткин. "Появилось много исторических сериалов, там показаны украшения. Видимо, все это влияет на вкусы покупателей", - говорит он.

Российские ювелиры могли бы еще больше разнообразить палитру украшений с натуральными камнями по доступным ценам. Вот только основная масса самоцветов поступает в Россию из Индии и Таиланда. Собственной промышленной добычи у нас, кроме янтаря и алмазов, практически нет, рассказывают эксперты. Потому ювелиры предлагают снизить таможенные пошлины на те драгоценные камни, которые не добываются в России.

Сегодня в изделиях доля стоимости камней доходит до 20 процентов. Если же камни будут ввозиться без пошлины, то изделия со вставками подешевеют на 5-6 процентов, говорит Эдуард Уткин. Кроме роста потребления это также позволит повысить конкурентоспособность российской ювелирной промышленности на мировых рынках.