Кандидат от КПРФ запутался в лозунгах

Павел Грудинин дал первую пресс-конференцию в качестве зарегистрированного кандидата в президенты России от КПРФ. Мероприятие привлекло внимание многих журналистов, но вот сам соискатель кресла главы государства вел себя с прессой не очень корректно - путался в ответах, а часто вообще игнорировал вопросы.

Кандидат начал со своей программы "20 шагов к достойной жизни". Один из ее главных тезисов - требование поставить богатства России "на службу народу", провести "национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков". В общем, старый лозунг коммунистов - экспроприация экспроприаторов - оказался снова актуален в ХХI веке.

Впрочем, большая часть вопросов касалась не предвыборной программы кандидата. Журналисты упорно просили кандидата объяснить, почему при подаче документов на выдвижение 28 декабря прошлого года он не сообщил в ЦИК о наличии у него счетов и ценных бумаг в зарубежных банках, а в начале января вдруг "вспомнил" о них и подал уточненные данные. Да, в практике уточнения сведений о доходах ничего противозаконного нет. Грудинин и повторял этот тезис несколько раз. Счета в австрийском банке были открыты в марте 2017 года, "это связано с личной трагедией в семье, к сожалению, не все операции у нас в России производятся", пояснил он.

Грудинин не видит противоречия между своими успехами в бизнесе и идеологией КПРФ

"О счетах все знали, никто о них не забывал. Их было три, и они были закрыты, к 28 (декабря) у меня в кармане лежала бумага из банка о том, что эти все счета закрыты", - сказал кандидат. "А когда пришли документы от 28 числа, то выяснилось, что в этом банке есть еще два транзитных счета, я даже о них не знал", - развел руками Грудинин, добавив, что такие счета банки открывают для покупки-продажи ценных бумаг, чтобы средства на основных счетах не обесценивались. Очень странная история. Тем не менее два транзитных счета к моменту регистрации в качестве кандидата были также закрыты.

Как странны были и пояснения кандидата по поводу ценных бумаг. Он уточнил стоимость 600 ценных бумаг, хранившихся в банке Лихтенштейна. "Люди, которые знают экономику, не могут представить, что одна ценная бумага стоит 200 тысяч долларов, это невозможно", - заявил он. Причиной усиленного внимания прессы стало то обстоятельство, что "вместо "ценные бумаги" в документах, которые были поданы в ЦИК, было написано "ценная бумага". "Это единственное и множественное число привело к тому, что люди стали перемножать одно на другое" и получили сумму в 7,5 млрд рублей, объяснил кандидат от КПРФ. Он подчеркнул, что "после того, как все операции были проведены, на расчетных счетах было 25 миллионов рублей".

Грудинин признался, что "неплохо зарабатывает" (согласно декларации, подданной в ЦИК, его доход за последние шесть лет составил 157 миллионов рублей), но при этом не видит противоречия между своими успехами в бизнесе и идеологией КПРФ, которая, как известно, капиталистов не жалует. "Есть понятие социально ответственного бизнеса, есть люди, которые зарабатывают деньги, а потом их тратят не на себя любимых, а на территорию вокруг", - пояснил он свою позицию. По словам кандидата, он и топ-менеджеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" не выплачивают себе дивиденды, а вкладывают их в три вещи: "материальное благосостояние работников и пенсионеров, на социальное развитие территорий и на модернизацию производства".

Когда журналисты пытались что-то уточнить у левого кандидата-капиталиста, то он либо не давал им закончить вопрос, либо в дело включался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Главный коммунист страны пресекал всякие попытки выяснить что-либо конкретное у кандидата от КПРФ и даже угрожал журналистам "усилить охрану" Грудинина.

Тем временем

Вчера другой кандидат от левых сил - лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин - представил свою программу - "Десять сталинских ударов по капитализму". Среди них - национализация банков и предприятий, фиксация цен на продукты, возрождение советской школы, во внешней политике - создание аналога Варшавского договора. Сурайкин сообщил, что собрал 70 тысяч подписей избирателей.