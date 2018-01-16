Новости

Рассекречен отчет о советской миссии на Луну 21:15
На Урале проверят жалобу матери на избиение ребенка в полиции 21:10
Полиция Косово назначила награду за информацию об убийце Ивановича 21:05
Под Екатеринбургом в квартире взорвался самодельный фейерверк 20:52
На Урале егерь согласился уничтожить дорогу из-за штрафа в 2,5 млн 20:50
В Подмосковье подросток умер на тренировке 20:46
США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР 20:46
Якутянка шокировала Сеть, показав ресницы в 50-градусный мороз 20:37
В названиях московских улиц увековечили имена Никулина, Численко и Якушина 20:21
Минтранс может в феврале ограничить чартеры для непунктуальных компаний 20:08
Американский индекс Dow Jones побил рекорды 19:30
За содержание мусорных контейнеров будут отвечать операторы в регионах 19:08
До конца февраля 16 автомобилей "Кортеж" пополнят гараж Кремля 19:05
С улиц и площадей столицы начали исчезать новогодние елки 19:02
Появились новые подробности поножовщины в пермской школе 19:00
Размер платы за жилищные услуги может быть ограничен 18:51
Фото: 51-летняя Холли Берри "забыла" надеть на вручение премии трусы 18:50
Появился трейлер и постеры очередного преемника "Очень странных дел" 18:30
Парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша 18:25
Соколов сообщил об ограничении чартеров зимой 18:23
Мень рассказал об успешном расселении аварийного жилья 18:22
В Ленобласти "обокрали" главную елку Соснового Бора 18:21
Супермен может стать коммунистом и "сыном" Сталина 18:20
В Ново-Огарево обсудили новогодние путешествия 18:19
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки с 22 этажа 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
16.01.2018 20:53
Рубрика: В мире

Без доверия и доверенности

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Понятие "опосредованная война" (proxy war, другой перевод - война по доверенности) используется в литературе давно. Классическое определение ему дал американский социолог и политический мыслитель Карл Дойч в 1964 году: международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих целей с помощью военных действий на территории и с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешения там внутренней междоусобицы.
МИД Ирана раскритиковал создание курдских сил безопасности при помощи США

Данное понятие рассматривалось на материале холодной войны, когда две сверхдержавы соперничали по всему земному шару, и формой борьбы, как правило, служила поддержка различных сил внутри государств Африки, Азии и Латинской Америки. Опосредованное противостояние могло вестись исключительно местными группировками (герильи в Латинской Америке или столкновения кланов в Африке), либо иметь характер межгосударственный (все арабо-израильские войны), или односторонний (СССР против США во Вьетнаме и США против СССР в Афганистане - одна супердержава воюет сама, другая через "доверенных").

После холодной войны надобность в такого рода действиях вроде бы отпала. Однако новое обострение между Вашингтоном и Москвой вернуло понятие на повестку дня - его вспомнили в связи с Грузией, а Сирию уже открыто называли "войной по доверенности" между Россией и Соединенными Штатами (впрочем, там "доверителей" с самого начала было больше, как минимум еще Саудовская Аравия и Иран). Казалось, схема второй половины ХХ века воссоздана. Но не тут-то было...

В Анкаре уверены, что американцы сознательно и целенаправленно ущемляют жизненно важные интересы Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился стянуть войска к границе с Сирией, правильнее сказать, с территориями сирийского Курдистана, контролируемыми курдским Демократическим союзом (PYD) и его военным крылом Отрядами народной самообороны (YPG). Обе структуры, резко усилившиеся во время сирийской гражданской войны, тесно связаны с Рабочей партией Курдистана - ультралевой националистической группировкой, которая десятилетия борется против Турецкого государства. РПК признана террористической во многих странах, включая США. Но именно на сирийских курдов американские военные сделали ставку в качестве "живой силы", когда начали боевые действия против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. "РГ"): поставка вооружений, военная подготовка и поддержка с воздуха. Курдские формирования стали "доверенными" Соединенных Штатов, выполнявшими за них работу "на земле".

Фото: AFP PHOTO / MAHMOUD TAHA
США секретно поставили сирийским курдам ракеты "земля-воздух"

У Турции это с самого начала вызвало ярость. "Старший брат" по НАТО взял в партнеры злейшего врага "младшего брата", вместо того чтобы обратиться за военной помощью к последнему (Турция обладает второй по численности армией в Североатлантическом альянсе). Пока речь шла об уничтожении ИГИЛ, Анкаре пришлось стиснуть зубы. Но теперь наступил другой этап - обустройства Сирии, то есть создания на этой территории чего-то долговременного.

И тут Соединенные Штаты заявили о создании на стыке подконтрольной курдам сирийской территории и Турции "сил безопасности границы" ожидаемой численностью 30 тысяч человек. Подготовка в тренировочных лагерях под руководством американских инструкторов уже началась. Иными словами, сирийские единомышленники курдских экстремистов в Турции становятся опорой Соединенных Штатов в Сирии, где американцы намерены закрепиться, хотя не вполне понимают, что именно они там хотят. "Если США намерены с этими дикими существами наладить сотрудничество - это их дело. Но мы этого не позволим", - заявил Эрдоган, пригрозив разгромить курдские формирования.

Россия держится в стороне, хотя, конечно, крайне обеспокоена

В Анкаре уверены, что американцы сознательно и целенаправленно ущемляют жизненно важные интересы Турции (а курдский вопрос, обострившийся из-за событий в Ираке и Сирии, турецкие власти воспринимают в качестве экзистенциальной угрозы). В Вашингтоне реагируют на удивление вяло. Чаще всего говорится о том, что, мол, ничего личного. Просто курды единственная дееспособная оппозиция Асаду в Сирии, попытки создать арабскую альтернативу режиму в Дамаске провалились, так что деваться некуда. Даже если это так, турецкая сторона объяснениям не верит ни на йоту. Тем более что с другого бока, иракского, уже де-факто создано курдское государство, возникшее благодаря развалу Ирака в результате политики США.

Фото: HANDOUT/ Reuters
Эрдоган объявил о намерении "задушить" курдские силы безопасности

Решится ли Эрдоган действительно начать войну против "доверенных сил" своего формально главного союзника - вопрос открытый. Пока его действия скорее напоминают блеф, призванный продемонстрировать Вашингтону высшую степень отторжения его политики. Россия держится в стороне, хотя, конечно, крайне обеспокоена - подогреваемое США турецко-курдское противостояние несет угрозу всему процессу национального примирения в Сирии, который критически важен для Москвы.

В целом ситуация - ярчайшая иллюстрация того, насколько далеко мы ушли от холодной войны, к которой опять принято апеллировать. Опосредованный конфликт того и гляди вспыхнет между двумя ключевыми участниками крупнейшего военно-политического альянса, основанного, как утверждается, на общих ценностях. Каждый из этих участников имеет собственные интересы, друг с другом совершенно несовпадающие, и готов их отстаивать вне зависимости от того, как это скажется на визави. Такими темпами мы скоро докатимся до войны "всех против всех", так что "война по доверенности" покажется трогательным анахронизмом.

Главное сегодня

Гайдаровский форум
Силуанов: Налоговая амнистия коснется более 20 млн человек
МИД РФ осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича
Срок домашнего ареста режиссеру Серебренникову продлен до 19 апреля
Посол США в РФ озвучил дату презентации антироссийского доклада