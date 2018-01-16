Понятие "опосредованная война" (proxy war, другой перевод - война по доверенности) используется в литературе давно. Классическое определение ему дал американский социолог и политический мыслитель Карл Дойч в 1964 году: международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих целей с помощью военных действий на территории и с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешения там внутренней междоусобицы.

Данное понятие рассматривалось на материале холодной войны, когда две сверхдержавы соперничали по всему земному шару, и формой борьбы, как правило, служила поддержка различных сил внутри государств Африки, Азии и Латинской Америки. Опосредованное противостояние могло вестись исключительно местными группировками (герильи в Латинской Америке или столкновения кланов в Африке), либо иметь характер межгосударственный (все арабо-израильские войны), или односторонний (СССР против США во Вьетнаме и США против СССР в Афганистане - одна супердержава воюет сама, другая через "доверенных").

После холодной войны надобность в такого рода действиях вроде бы отпала. Однако новое обострение между Вашингтоном и Москвой вернуло понятие на повестку дня - его вспомнили в связи с Грузией, а Сирию уже открыто называли "войной по доверенности" между Россией и Соединенными Штатами (впрочем, там "доверителей" с самого начала было больше, как минимум еще Саудовская Аравия и Иран). Казалось, схема второй половины ХХ века воссоздана. Но не тут-то было...

В Анкаре уверены, что американцы сознательно и целенаправленно ущемляют жизненно важные интересы Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился стянуть войска к границе с Сирией, правильнее сказать, с территориями сирийского Курдистана, контролируемыми курдским Демократическим союзом (PYD) и его военным крылом Отрядами народной самообороны (YPG). Обе структуры, резко усилившиеся во время сирийской гражданской войны, тесно связаны с Рабочей партией Курдистана - ультралевой националистической группировкой, которая десятилетия борется против Турецкого государства. РПК признана террористической во многих странах, включая США. Но именно на сирийских курдов американские военные сделали ставку в качестве "живой силы", когда начали боевые действия против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. "РГ"): поставка вооружений, военная подготовка и поддержка с воздуха. Курдские формирования стали "доверенными" Соединенных Штатов, выполнявшими за них работу "на земле".

У Турции это с самого начала вызвало ярость. "Старший брат" по НАТО взял в партнеры злейшего врага "младшего брата", вместо того чтобы обратиться за военной помощью к последнему (Турция обладает второй по численности армией в Североатлантическом альянсе). Пока речь шла об уничтожении ИГИЛ, Анкаре пришлось стиснуть зубы. Но теперь наступил другой этап - обустройства Сирии, то есть создания на этой территории чего-то долговременного.

И тут Соединенные Штаты заявили о создании на стыке подконтрольной курдам сирийской территории и Турции "сил безопасности границы" ожидаемой численностью 30 тысяч человек. Подготовка в тренировочных лагерях под руководством американских инструкторов уже началась. Иными словами, сирийские единомышленники курдских экстремистов в Турции становятся опорой Соединенных Штатов в Сирии, где американцы намерены закрепиться, хотя не вполне понимают, что именно они там хотят. "Если США намерены с этими дикими существами наладить сотрудничество - это их дело. Но мы этого не позволим", - заявил Эрдоган, пригрозив разгромить курдские формирования.

Россия держится в стороне, хотя, конечно, крайне обеспокоена

В Анкаре уверены, что американцы сознательно и целенаправленно ущемляют жизненно важные интересы Турции (а курдский вопрос, обострившийся из-за событий в Ираке и Сирии, турецкие власти воспринимают в качестве экзистенциальной угрозы). В Вашингтоне реагируют на удивление вяло. Чаще всего говорится о том, что, мол, ничего личного. Просто курды единственная дееспособная оппозиция Асаду в Сирии, попытки создать арабскую альтернативу режиму в Дамаске провалились, так что деваться некуда. Даже если это так, турецкая сторона объяснениям не верит ни на йоту. Тем более что с другого бока, иракского, уже де-факто создано курдское государство, возникшее благодаря развалу Ирака в результате политики США.

Решится ли Эрдоган действительно начать войну против "доверенных сил" своего формально главного союзника - вопрос открытый. Пока его действия скорее напоминают блеф, призванный продемонстрировать Вашингтону высшую степень отторжения его политики. Россия держится в стороне, хотя, конечно, крайне обеспокоена - подогреваемое США турецко-курдское противостояние несет угрозу всему процессу национального примирения в Сирии, который критически важен для Москвы.

В целом ситуация - ярчайшая иллюстрация того, насколько далеко мы ушли от холодной войны, к которой опять принято апеллировать. Опосредованный конфликт того и гляди вспыхнет между двумя ключевыми участниками крупнейшего военно-политического альянса, основанного, как утверждается, на общих ценностях. Каждый из этих участников имеет собственные интересы, друг с другом совершенно несовпадающие, и готов их отстаивать вне зависимости от того, как это скажется на визави. Такими темпами мы скоро докатимся до войны "всех против всех", так что "война по доверенности" покажется трогательным анахронизмом.