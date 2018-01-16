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Рубрика: Экономика

Сетям оформят невозврат

Магазинам запретят возвращать поставщикам нераспроданный товар
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Магазинам могут запретить возвращать поставщикам нераспроданный вовремя товар. Законопроект об этом в Госдуму внесла вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

По ее словам, многие торговые сети навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия по возврату, отказываясь в противном случае брать товар на реализацию. Хлебопекарням могут вернуть около половины продукции, производителям мяса около трети. Потери пекарейв результате достигают 80 миллиардов рублей в год.

Фото: EPA
Когда и как непонравившуюся покупку можно вернуть в магазин

Таковы результаты мониторинга исполнения закона о торговле в 75 субъектах, рассказала Яровая. Она считает, что из-за этого производители начинают сокращать рабочие места, либо снижать качество и уменьшать ассортимент и объем производства. Или же повышать цены. "Поэтому запрет на возврат - это сохранение перспективы качественного производства по доступной цене", - подчеркивает вице-спикер.

Но, с другой стороны, продавцы начнут нести убытки. Нераспроданные кофточки всегда можно сдать на реализацию в магазины-дискаунтеры, где их с большими скидками охотно расхватают, а вот продукты после истечения срока годности придется утилизировать. Эти убытки торговые сети могут переложить в стоимость остальных товаров. Однако вряд ли запрет на возврат приведет к росту цен, возражает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. Это невыгодно прежде всего самому ритейлу.

Торговые сети возвращают пекарям около половины хлеба, производителям мяса около трети продукции

"История с возвратом товаров имеет довольно простое объяснение: в этом случае между продавцами и производителями просто нет нормального взаимодействия, - полагает Комиссарова. - В крупных сетях есть категорийные менеджеры, которые отслеживают, как идет реализация товаров определенных категорий, и при необходимости советуют поставщикам изменить ассортимент. Если производители правильно реагируют, то никаких остатков им никто не вернет. Как правило, возвращается продукция, которая либо дорогая, либо просто не нравится людям. Для того чтобы не было остатков, производители должны прежде всего ориентироваться на вкус покупателей".

Если запрет на возврат введут, а нераспроданной продукции будет по-прежнему много, то торговые сети, по мнению Комиссаровой, станут все больше переходить на производство продуктов под собственными торговыми марками - это позволяет снизить цены.

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