Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

Мария Шарапова вышла во второй круг чемпионата Australian Open.

В стартовом матче россиянка обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Шарапова уже побеждала на этом турнире 10 лет назад. В 2016 году ее после выступления в Мельбурне обвинили в употреблении мельдония и дисквалифицировали на 15 месяцев.

Во втором круге наша теннисистка сыграет с победительницей матча между Варварой Лепченко из США и Анастасией Севастовой из Латвии. Об этом сообщает ТАСС.