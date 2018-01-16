Минюст запросил у адвокатов предложения по поправкам в УК

Эксперты надеются, что за этим могут последовать предложения по серьезному смягчению законодательства. Статья "Мошенничество" одна из тех, на которую часто жалуются предприниматели и правозащитники. По их словам, "резиновый" состав статьи позволяет вменить ее практически любому предпринимателю. Было бы желание.
Несколько лет назад в УК были внесены поправки, раздробившие мошенничество на несколько статей: было введено специальное наказание за мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в сфере страхования и т.п. Осталась и базовая статья "Мошенничество". Предполагалось, что это внесет больше конкретики в практику, появятся какие-то критерии, позволяющие отличить аферу от бизнеса.
Однако всех проблем это не решило. Теперь минюст занялся изучением вопроса, как же работают на практике статьи Уголовного кодекса по экономическим составам преступления. В том числе ведомство сейчас исследует и практику применения всех статей, наказывающих за мошенничества.
"Учитывая, что адвокатское сообщество представляет интересы предпринимателей в уголовном судопроизводстве, просим... направить в адрес Министерства юстиции РФ имеющуюся информацию о практике применения статей 159-159.6 Уголовного кодекса РФ за 2017 г., а также предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации по указанному вопросу", - указывается в письме Минюста России к ФПА РФ. Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов Андрей Сучков в беседе с корреспондентом "РГ" напомнил, что одной из задач минюста является мониторинг правоприменения.
"Поэтому постановка данного вопроса именно этим ведомством не вызывает удивления, - сказал он. - На эту проблему обращали внимание многие, в том числе глава государства неоднократно высказывал озабоченность в связи с этим, кроме того, существуют соответствующие поручения президента и правительства".
Сейчас ФПА с помощью региональных адвокатских палат субъектов собирает практику применения на местах так называемых "предпринимательских" статей УК РФ. Прежде всего запрашиваются данные о случаях неправомерного уголовного преследования по этим видам преступлений.
"По результатам этого обобщения и анализа будут сформированы соответствующие предложения, - говорит Андрей Сучков. - Нужно отметить, что ФПА РФ и ранее неоднократно выступала за либерализацию уголовной политики в отношении российского бизнеса, исключения неправомерного уголовного преследования в этой сфере, более мягкого применения мер пресечения (домашнего ареста и более мягких мер вместо заключения под стражу) и иных мер процессуального принуждения".
По его словам, российская адвокатура не раз заявляла о необходимости распространения суда присяжных по всем видам "предпринимательских" статей Уголовного кодекса РФ, а также возможности рассмотрения по этим правилам наиболее значимых арбитражных дел, особенно когда бизнес оспаривает претензии государственных органов.
Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин подчеркнул, что в прошлом году президент России утвердил перечень поручений по снижению административной нагрузки на предпринимателей. В том числе была поставлена задача руководству правоохранительных ведомств усилить процессуальный контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
"Профильные ведомства по поручению главы государства ведут большую работу по подготовке мер, защищающих предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, - говорит он. - Но важно, чтобы были услышаны предложения экспертного сообщества, тех, кто знает проблему изнутри. Уверен, что предложения адвокатуры позволят повысить эффективность готовящихся инициатив".
По его словам, Ассоциация юристов России также подключится к разработке соответствующих предложений.
Напомним также, что в конце прошлого года пленум Верховного суда России подготовил детальные пояснения, что считать уголовным обманом. Документ проясняет, когда какую статью применять, что считать мошенничеством, например, в предпринимательской сфере, вообще - какой обман уголовно наказуем.
Например, если предприниматель, желая получить кредит и честно расплатиться, представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении своей фирмы, такие действия не образуют состава мошенничества в сфере кредитования. Но если банку был причинен крупный ущерб:поверили липовым справкам об успехах фирмы, а бизнесмен не потянул кредит, прогорел, деньги пропали, это попадает под другую статью УК: "Незаконное получение кредита".