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Рубрика: Власть

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Минюст запросил у адвокатов предложения по поправкам в УК
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Министерство юстиции России направило запрос в Федеральную палату адвокатов с просьбой обобщить практику применения статей УК РФ, наказывающих за мошенничество. Также от адвокатского сообщества ждут предложений по совершенствованию законодательства.

Эксперты надеются, что за этим могут последовать предложения по серьезному смягчению законодательства. Статья "Мошенничество" одна из тех, на которую часто жалуются предприниматели и правозащитники. По их словам, "резиновый" состав статьи позволяет вменить ее практически любому предпринимателю. Было бы желание.

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Несколько лет назад в УК были внесены поправки, раздробившие мошенничество на несколько статей: было введено специальное наказание за мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в сфере страхования и т.п. Осталась и базовая статья "Мошенничество". Предполагалось, что это внесет больше конкретики в практику, появятся какие-то критерии, позволяющие отличить аферу от бизнеса.

Однако всех проблем это не решило. Теперь минюст занялся изучением вопроса, как же работают на практике статьи Уголовного кодекса по экономическим составам преступления. В том числе ведомство сейчас исследует и практику применения всех статей, наказывающих за мошенничества.

"Учитывая, что адвокатское сообщество представляет интересы предпринимателей в уголовном судопроизводстве, просим... направить в адрес Министерства юстиции РФ имеющуюся информацию о практике применения статей 159-159.6 Уголовного кодекса РФ за 2017 г., а также предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации по указанному вопросу", - указывается в письме Минюста России к ФПА РФ. Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов Андрей Сучков в беседе с корреспондентом "РГ" напомнил, что одной из задач минюста является мониторинг правоприменения.

Правозащитники полагают, что сегодня формулировки статьи УК "Мошенничество" слишком размыты

"Поэтому постановка данного вопроса именно этим ведомством не вызывает удивления, - сказал он. - На эту проблему обращали внимание многие, в том числе глава государства неоднократно высказывал озабоченность в связи с этим, кроме того, существуют соответствующие поручения президента и правительства".

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Сейчас ФПА с помощью региональных адвокатских палат субъектов собирает практику применения на местах так называемых "предпринимательских" статей УК РФ. Прежде всего запрашиваются данные о случаях неправомерного уголовного преследования по этим видам преступлений.

"По результатам этого обобщения и анализа будут сформированы соответствующие предложения, - говорит Андрей Сучков. - Нужно отметить, что ФПА РФ и ранее неоднократно выступала за либерализацию уголовной политики в отношении российского бизнеса, исключения неправомерного уголовного преследования в этой сфере, более мягкого применения мер пресечения (домашнего ареста и более мягких мер вместо заключения под стражу) и иных мер процессуального принуждения".

По его словам, российская адвокатура не раз заявляла о необходимости распространения суда присяжных по всем видам "предпринимательских" статей Уголовного кодекса РФ, а также возможности рассмотрения по этим правилам наиболее значимых арбитражных дел, особенно когда бизнес оспаривает претензии государственных органов.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин подчеркнул, что в прошлом году президент России утвердил перечень поручений по снижению административной нагрузки на предпринимателей. В том числе была поставлена задача руководству правоохранительных ведомств усилить процессуальный контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

"Профильные ведомства по поручению главы государства ведут большую работу по подготовке мер, защищающих предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, - говорит он. - Но важно, чтобы были услышаны предложения экспертного сообщества, тех, кто знает проблему изнутри. Уверен, что предложения адвокатуры позволят повысить эффективность готовящихся инициатив".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По его словам, Ассоциация юристов России также подключится к разработке соответствующих предложений.

Напомним также, что в конце прошлого года пленум Верховного суда России подготовил детальные пояснения, что считать уголовным обманом. Документ проясняет, когда какую статью применять, что считать мошенничеством, например, в предпринимательской сфере, вообще - какой обман уголовно наказуем.

Например, если предприниматель, желая получить кредит и честно расплатиться, представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении своей фирмы, такие действия не образуют состава мошенничества в сфере кредитования. Но если банку был причинен крупный ущерб:поверили липовым справкам об успехах фирмы, а бизнесмен не потянул кредит, прогорел, деньги пропали, это попадает под другую статью УК: "Незаконное получение кредита".

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