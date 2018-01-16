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Рубрика: Экономика

Минтранс может в феврале ограничить чартеры для непунктуальных компаний

Текст: Александр Проценко

Минтранс ограничил чартеры на зимний период четырем "непунктуальным" авиакомпаниям. Специальный регламент, который будет аналогично наказывать любые авиакомпании, нарушающие свои обязанности перед пассажирами, допускающие большое количество задержек рейсов, может вступить в силу в конце февраля 2018 года. Пока документ находится на согласовании в Минэкономразвития.

Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
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Компаниям "Нордавиа", "Икар", "Роялфлайт" и "Azur Air" Минтранс персонально ограничил чартерную программу на зимний туристический период. Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, это решение было принято по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ограничение вызвано заботой о пассажирах, которые страдают в результате задержек и даже отмены рейсов недобросовестных компаний, не способных пунктуально выполнять взятые на себя обязательства. Теперь Azur Air, "Нордвинд" и "Икар" должны сократить свои чартерные программы на 30%, "Роял флайт" - на 20%. Ранее Росавиация уже сокращала новогодние чартерные программы шести российских авиакомпаний (Azur Air, "Роял Флайт", "Якутия", "Саратовские авиалинии", "Икар", "Северный ветер") из-за недостатка у них резервных бортов, которые должны вывозить пассажиров в случае поломки назначенного в рейс самолета.

В Минтрансе уже разработан регламент, в соответствии с которым аналогично будут наказываться любые авиакомпании, не выполняющие свои обязанности перед пассажирами. Он может вступить в силу в конце февраля.

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