На телеканалах будет введена обязательная квота для программ, к которым подключены скрытые субтитры. То есть в любой момент можно будет вывести на экран текст и читать, что говорят герои и дикторы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект соответствующих поправок в закон о средствах массовой информации. Согласно документу телеканалы будут обязаны обеспечивать применение скрытых субтитров не менее чем в пяти процентах программ.

Как пояснили "РГ" в Ассоциации юристов России, проект закона подготовлен в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы. Предлагаемые нормы дополняют лицензионные требования к вещателям телеканалов специальным условием.

По словам представителей АЮР, ассоциация поддерживает законопроект, направленный на дальнейшее развитие удобных условий жизни для лиц с ограниченными возможностями. "При этом для обычных телезрителей ничего не изменится, - обращают внимание эксперты АЮР. - Скрытые субтитры не видны в обычном режиме. Но телезритель может их включить и сделать видимыми в любой момент, если вещатель обеспечивает применение скрытых субтитров к той телепрограмме, которую выбрал человек. Проект гарантирует информационную доступность инвалидам по слуху: достаточно серьезный объем телевещания будет обеспечен субтитрами. Сейчас государство проводит последовательную работу по созданию условий, позволяющих инвалидам активно включаться в социальную жизнь".