Новости

Рассекречен отчет о советской миссии на Луну 21:15
На Урале проверят жалобу матери на избиение ребенка в полиции 21:10
Полиция Косово назначила награду за информацию об убийце Ивановича 21:05
Под Екатеринбургом в квартире взорвался самодельный фейерверк 20:52
На Урале егерь согласился уничтожить дорогу из-за штрафа в 2,5 млн 20:50
В Подмосковье подросток умер на тренировке 20:46
США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР 20:46
Якутянка шокировала Сеть, показав ресницы в 50-градусный мороз 20:37
В названиях московских улиц увековечили имена Никулина, Численко и Якушина 20:21
Минтранс может в феврале ограничить чартеры для непунктуальных компаний 20:08
Американский индекс Dow Jones побил рекорды 19:30
За содержание мусорных контейнеров будут отвечать операторы в регионах 19:08
До конца февраля 16 автомобилей "Кортеж" пополнят гараж Кремля 19:05
С улиц и площадей столицы начали исчезать новогодние елки 19:02
Появились новые подробности поножовщины в пермской школе 19:00
Размер платы за жилищные услуги может быть ограничен 18:51
Фото: 51-летняя Холли Берри "забыла" надеть на вручение премии трусы 18:50
Появился трейлер и постеры очередного преемника "Очень странных дел" 18:30
Парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша 18:25
Соколов сообщил об ограничении чартеров зимой 18:23
Мень рассказал об успешном расселении аварийного жилья 18:22
В Ленобласти "обокрали" главную елку Соснового Бора 18:21
Супермен может стать коммунистом и "сыном" Сталина 18:20
В Ново-Огарево обсудили новогодние путешествия 18:19
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки с 22 этажа 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
16.01.2018 20:32
Рубрика: Культура

Расскажут и покажут

На телеканалах появятся программы со скрытыми субтитрами
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
На телеканалах будет введена обязательная квота для программ, к которым подключены скрытые субтитры. То есть в любой момент можно будет вывести на экран текст и читать, что говорят герои и дикторы.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Почему новым российским фильмам не хватает субтитров

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект соответствующих поправок в закон о средствах массовой информации. Согласно документу телеканалы будут обязаны обеспечивать применение скрытых субтитров не менее чем в пяти процентах программ.

Как пояснили "РГ" в Ассоциации юристов России, проект закона подготовлен в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы. Предлагаемые нормы дополняют лицензионные требования к вещателям телеканалов специальным условием.

По словам представителей АЮР, ассоциация поддерживает законопроект, направленный на дальнейшее развитие удобных условий жизни для лиц с ограниченными возможностями. "При этом для обычных телезрителей ничего не изменится, - обращают внимание эксперты АЮР. - Скрытые субтитры не видны в обычном режиме. Но телезритель может их включить и сделать видимыми в любой момент, если вещатель обеспечивает применение скрытых субтитров к той телепрограмме, которую выбрал человек. Проект гарантирует информационную доступность инвалидам по слуху: достаточно серьезный объем телевещания будет обеспечен субтитрами. Сейчас государство проводит последовательную работу по созданию условий, позволяющих инвалидам активно включаться в социальную жизнь".

Главное сегодня

Гайдаровский форум
Силуанов: Налоговая амнистия коснется более 20 млн человек
МИД РФ осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича
Срок домашнего ареста режиссеру Серебренникову продлен до 19 апреля
Посол США в РФ озвучил дату презентации антироссийского доклада