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Рубрика: Экономика

Новые санкции США не отразятся на курсе рубля

Текст: Тарас Фомченков
Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС:

- В конце года рубль немного отвязался от цены на нефть, и это было многими замечено. Я думаю, что эта тенденция продолжится в ближайшее время.

Минфин будет покупать доллары на рынке, нефть в обозримом будущем медленно расти в цене. Пока нет серьезных предпосылок для изменения тренда на обратный. И в данной ситуации национальная валюта будет, конечно, отставать от нефти, но все равно укрепляться вслед за ней. Немного, но тем не менее.

Фото: depositphotos.com
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Что же до возможных в начале февраля новых санкций против России, о которых много говорят, то я считаю, что возможное ужесточение санкций, скорее всего, будет касаться конкретных людей и их финансов, в результате на курсе рубля не отразится.

Вчера рубль вел себя по-разному к основным мировым валютам, в ходе утренних торгов укрепляясь к доллару и слабея к евро. Эта тенденция продолжалась в течение всего торгового дня, поддерживаемая нефтью, стабилизировавшейся на уровне в 69,5 доллара за баррель сорта Brent.

Официальный курс доллара на сегодня, 16 января, составляет 56 рублей 36 копеек (ослабление на 24 копейки). За один евро дают 68 рублей 82 копейки (укрепление на 56 копеек).

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