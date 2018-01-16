Палестина отказалась признать Израиль государством

Для Палестины Израиль больше не государство. Такое решение было принято в ходе голосования, которое состоялось в минувший понедельник в Рамалле.

"Центральный совет поручил Исполнительному комитету Организации освобождения Палестины (ООП) приостановить признание Израиля до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию", - говорится в документе, выдержки из которого публикует ТАСС.

Днем ранее лидер Палестины Махмуд Аббас обвинил Израиль в том, что тот своей политикой положил конец соглашениям 1993 года, на основании которых функционируют органы палестинского самоуправления и строятся планы ближневосточного урегулирования. А советник президента Набиль Шаат добавил, что ООП осуждает решение Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.