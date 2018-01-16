Парламент Греции принял законопроект, вызвавший массовые волнения

Греческий парламент в понедельник вечером принял внесенный правительством пакет законов, предусматривающих ряд болезненных в социальном плане мер, а также ограничения на организацию и проведение забастовок в стране - излюбленного способа греков бороться за свои права и выражать недовольство политикой руководства страны.

За законопроект, разработанный по требованию международных кредиторов Греции и вызвавший массовые стачки в стране, проголосовали 154 депутата правящей коалиции партий СИРИЗА и АНЭЛ. Оппозиционные партии выступили против большинства пунктов законодательной инициативы.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая в парламенте, заявил о завершении "трудного цикла" для Эллады. "Законодательная часть условий для завершения третьей оценки реформ фактически завершена", - сказал греческий политик.

Напомним, что положительная оценка проведенных правительством Ципраса структурных реформ со стороны международных кредиторов Греции - ЕС и МВФ - необходима Афинам для получения очередных кредитов в рамках текущей, третьей по счету программы финансовой поддержки греческой экономики.

Принятию резонансного законопроекта не помещали две массовые забастовки, прошедшие в Греции в прошлую пятницу и минувший понедельник. Стачки вызвали транспортный коллапс в Афинах, прервали паромное сообщение между материковой и островной частями страны, парализовали работу многих государственных и частных учреждений.

В понедельник в греческой столице также прошли массовые демонстрации, в которых приняли участие несколько десятков тысяч человек. Отдельные акции протеста у здания парламента Греции переросли в яростные столкновения с полицией. По данным местных СМИ, в ответ на агрессивное поведение демонстрантов, а также анархистов, начавших забрасывать правоохранителей "коктейлями Молотова", камнями и осколками мрамора, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.