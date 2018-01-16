Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила объединить три социальных внебюджетных фонда - Пенсионный фонд России (ПФР), социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС). Слияние фондов пока не обсуждалось в правительстве, но теоретически оно способно сэкономить больше четверти текущих расходов на их содержание.

Татьяна Голикова: Объединенный фонд обязательного соцстрахования должен находиться не в государственной, а в публичной собственности. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Эту идею глава Счетной палаты высказала в рамках доклада по реформированию расходов на госуправление. Она представила его на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС, Ассоциацией инновационных регионов России и Институтом Гайдара.

По данным Голиковой, в трех фондах работают 162,8 тысячи человек - это лишь немногим меньше половины численности служащих 53 федеральных органов власти, подведомственных правительству. Расходы на содержание фондов составляют 143,8 миллиарда рублей в год. "Они полностью обеспечиваются за счет тех страховых взносов, которые собираются в бюджеты этих государственных внебюджетных фондов как налоги на фонд оплаты труда", - подчеркнула Голикова.

По словам главы Счетной палаты, необходимо исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми тремя фондами: ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, достаточно большие. "По опыту большинства аналогичных институтов объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности. Почему в публичной собственности? Потому что часть бюджета этого фонда, а именно страховые взносы, администрирует ФНС и она таковым администратором остается. Речь идет о распределении тех ресурсов, которые поступают в качестве доходной части", - уточнила Голикова.

По оценке проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, возможное объединение социальных фондов не будет быстрым. "С учетом ревизии, подготовки законопроекта, единой информационной платформы - это проект не одного и не двух, а где-то пяти лет", - считает он. По его мнению, расходы на содержание социальных фондов после их возможного объединения могут снизиться примерно на 20-40 миллиардов рублей.

Как позже заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец, предложение объединить три социальных фонда не обсуждалось правительством (Счетная палата не является частью кабинета министров и не обладает правом законодательной инициативы). "Предложения должны быть взвешенными, мы должны понимать, какого результата ожидаем", - подчеркнула она. Глава минтруда Максим Топилин также отметил, что пока не видел официальных предложений по объединению социальных фондов.

В своем выступлении Татьяна Голикова коснулась также других вопросов эффективности расходов на систему госуправления. Так, она в очередной раз подвергла сомнению целесообразность существования федеральных агентств как отдельных ведомств. По предложению Счетной палаты, агентства с подведомственной им сетью территориальных органов могут быть включены в состав министерств как структурные подразделения либо вообще стать самостоятельными министерствами или комитетами. Агентства же, не имеющие территориальных органов, могут быть преобразованы в казенные учреждения, подведомственные министерствам.

Кроме того, в Счетной палате считают фактически разбалансированной систему оплаты труда чиновников. По словам Голиковой, в последние годы отмечается существенная диспропорция в оплате труда государственных гражданских служащих. По ее оценке, у чиновников одинаковой категории зарплата может различаться в два-три раза. Также в 2016 году численность гражданских государственных служащих удалось снизить до уровня 2012 года, однако этот процесс затронул исключительно низовое звено управления и привел к дисбалансу иерархии должностей, отметила глава Счетной палаты.

"Нам кажется, что необходимо все-таки менять структуру денежного содержания посредством увеличения в его составе доли гарантированных выплат и установления четкой взаимосвязи стимулирующих выплат с показателями эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих", - заявила Голикова. По ее мнению, это может повысить привлекательность гражданской госслужбы и поощрить материально наиболее эффективных работников. Но такой механизм будет работать только при условии совершенствования института аттестации государственных гражданских служащих, уточнила глава Счетной палаты.