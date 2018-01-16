Пятно от иранского нефтяного танкера нанесет урон окружающей среде

Масляное пятно, образовавшееся на месте крушения иранского нефтяного танкера, в Восточно-Китайским море, может негативно сказаться на экологии морских территорий Китая, Японии и Южной Кореи.

Утечка токсичного топлива может загрязнить морское дно и нанести урон окружающей среде, на ликвидацию которого потребуются десятилетия, передает РИА Новости.

Напомним, перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. В Танкер затонул.