Более половины россиян не ждут материальной поддержки от детей после выхода на пенсию, и их число растет.

Если еще год назад на помощь отпрысков рассчитывали четыре из десяти будущих пенсионеров, то сейчас доля таких оптимистов не превышает 34 процента. Таковы результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

При этом долгосрочные сбережения делает лишь треть работающих граждан, хотя еще год назад таких было 40 процентов. Склонны откладывать "на старость" или "на будущее" в большей степени жители Москвы и Санкт-Петербурга (53 процента против 23 процентов селян) и люди, имеющие высшее образование (43 процента против 29 процентов без дипломов).

Впрочем, даже среди тех, кто откладывает "на старость", превалируют консерваторы. Выбирая формы сбережения, россияне в первую очередь обращают внимание прежде всего на возможность забрать деньги, когда потребуется (39 процентов), и на сохранность средств в будущем (37).

Если еще год назад самым важным условием была доходность вложений выше инфляции, то сегодня это отошло на второй план (57 и 17 процентов соответственно). По словам экспертов, в фаворе по-прежнему консервативные финансовые инструменты - депозиты и недвижимость, несмотря на низкую доходность у первой категории и иногда даже отрицательную у второй. "Сегодня россияне выбирают способ сбережения не по доходности, а по возможности досрочного снятия средств с депозита без потери процентов. Это свидетельствует о неуверенности граждан в стабильности своих доходов в долгосрочной перспективе, когда существует риск потратить "неприкосновенный запас". Такая ситуация порождает определенный социальный пессимизм относительно будущего, - считает глава Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, - в частности, взрослое население все меньше надеется на финансовую помощь детей на пенсии. Тенденция, когда родители помогают детям, а не наоборот, только укрепляется в российском обществе".

Добровольные накопительные страховые и пенсионные программы все еще остаются непопулярными, что в общем-то объяснимо, полагает юрист Александр Хуруджи: "Многочисленные реформы, кризисы, дефолты и падения курса рубля убедили большинство граждан в том, что участвовать в софинансировании государственных институтов, особенно с длинным сроком вложения денег, весьма рискованное занятие. Есть большой шанс остаться и без денег, и без выгодоприобретений".

Именно к таким долгосрочным финансовым инструментам люди относят различные пенсионные программы, основной риск - неопределенность их жизнеспособности в средней и дальней перспективе.

"Когда в 2017 году фактически обанкротились три крупнейших частных банка, то оказалось, что потери негосударственных пенсионных фондов по эмитированным ими инструментам составили десятки миллиардов рублей. Только полное замещение потерь деньгами ЦБ, то есть по сути государственными, спасло ситуацию от коллапса", - отмечает Михаил Алтынов, директор по инвестициям "ИК "Питер Траст".