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Рубрика: В мире

Полиция Косово назначила награду за информацию об убийце Ивановича

Текст: Андрей Васильев

Полиция Косово объявила о награде за информацию, которая приведет к поимке организаторов и исполнителей убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича, который был застрелен в упор возле офиса своего движения "Свобода, демократия, справедливость" в Митровице на севере Косово во вторник утром.

За эту информацию правоохранительные органы Косово обещают выплатить 10 тысяч евро.

Фото: Reuters
Сербские власти назвали терактом убийство Оливера Ивановича в Косово

Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал убийство 64-летнего политика терактом. "Если вы посмотрите, кто ответственен за убийство Оливера Ивановича, вам все будет ясно", - сказал Вучич в обращении к нации. По его словам, убийцы оставили определенные следы. Вучич сообщил, что власти Сербии отправили письма в представительства ООН и ЕС в Косово с просьбой подключить к расследованию убийства Ивановича сербских правоохранителей.

Сербский премьер-министр Ана Брабич в телеграмме соболезнования жене и семье Ивановича сказала, что Сербия сделает все, что в ее силах, для поиска исполнителей и заказчиков "трусливого террористического акта". "Убийство вашего мужа - большой удар по стабильности всего региона", - сказала премьер-министр Сербии.

Стало известно, что свое расследование по факту убийства Ивановича начала прокуратура Сербии.

В свою очередь МИД России решительно осудил убийство Оливера Ивановича, назвав его "подлым актом".

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