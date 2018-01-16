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Рубрика: В мире

Премьер Румынии Михай Тудосе покинул свой пост

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке. Соответствующее официальное обращение будет направлено в администрацию президента Клауса Йоханниса в течение завтрашнего дня.

Стала известна причина смерти последнего короля Румынии

Главе государства необходимо утвердить исполняющего обязанности премьера, который будет руководить кабмином до формирования нового правительства, передает РИА Новости.

Спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером разгорелся на фоне скандала вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан, отставки которой требовал Тудосе, а Драгня, в свою очередь, выступил против этого увольнения. Тудосе сообщил после этого, что "уходит с поднятой головой". Он провел на посту главы правительства шесть с половиной месяцев.

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