Премьер Румынии Михай Тудосе покинул свой пост

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке. Соответствующее официальное обращение будет направлено в администрацию президента Клауса Йоханниса в течение завтрашнего дня.

Главе государства необходимо утвердить исполняющего обязанности премьера, который будет руководить кабмином до формирования нового правительства, передает РИА Новости.

Спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером разгорелся на фоне скандала вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан, отставки которой требовал Тудосе, а Драгня, в свою очередь, выступил против этого увольнения. Тудосе сообщил после этого, что "уходит с поднятой головой". Он провел на посту главы правительства шесть с половиной месяцев.