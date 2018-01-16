Против демонстрантов в Афинах полиция применила газ и гранаты

В центре Афин стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как передает РИА Новости, массовые демонстрации у здания парламента страны переросли в столкновения с полицией.
По данным СМИ, беспорядки устроили примерно 300 анархистов. Возле памятника неизвестному солдату на площади Синтагма они начали бросать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова", камни, осколки мрамора.
Небольшие столкновения произошли и на другой части площади, когда члены партии "Народное единство" попытались подняться по лестнице в парламент. Полиция также применила химикаты.
Как ранее писала "Российская газета", в массовых акциях участвуют несколько десятков тысяч человек. Они выступают против законов, ограничивающих, в частности, право на забастовку. Несмотря на протесты, парламент Греции все же принял внесенный правительством пакет документов.
Protesters clash with police outside the Parliament over government's multi-bill containing further austerity measures and restrictions to the right to #strike.#Greece pic.twitter.com/OdcPdDAeM3— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 15 января 2018 г.