Против демонстрантов в Афинах полиция применила газ и гранаты

В центре Афин стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как передает РИА Новости, массовые демонстрации у здания парламента страны переросли в столкновения с полицией.

По данным СМИ, беспорядки устроили примерно 300 анархистов. Возле памятника неизвестному солдату на площади Синтагма они начали бросать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова", камни, осколки мрамора.

Небольшие столкновения произошли и на другой части площади, когда члены партии "Народное единство" попытались подняться по лестнице в парламент. Полиция также применила химикаты.

Как ранее писала "Российская газета", в массовых акциях участвуют несколько десятков тысяч человек. Они выступают против законов, ограничивающих, в частности, право на забастовку. Несмотря на протесты, парламент Греции все же принял внесенный правительством пакет документов.