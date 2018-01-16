Пресненский районный суд столицы вынес обвинительный приговор Сергею Леонову - бывшему адвокату криминально известного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. По приговору суда ближайшие пять лет юрист проведет в колонии общего режима.

Напомним, Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей. По версии следствия, за вознаграждение Леонов и его коллега Виктор Федорченко обещали рассмотрение надзорной жалобы на приговор Изместьеву в Верховном суде РФ и смягчение назначенного ему пожизненного срока. Но суд высшей инстанции утвердил именно тот срок заключения бывшему сенатору, который вынес Мосгорсуд. И тогда же стало известно, что адвокаты вынудили Тамару Изместьеву, мать бывшего сенатора, отдать им полтора миллиона долларов, пообещав скостить срок наказания сыну. Как записано в обвинительном заключении, защитники похитили эти деньги "мошенническим способом".

Леонов в ходе процесса признал, что получил деньги, но утверждал, что взял их для реализации личного бизнес-проекта. Ранее он просил отсрочить выплаты и заявлял о готовности продать квартиру для погашения долга, однако якобы не сумел сделать этого из-за своего задержания. Иск Татьяны Изместьевой к Леонову будет рассмотрен в порядке гражданского производства.

Дело второго адвоката, Федорченко, пока что находится на рассмотрении.

Участь еще одного защитника экс-сенатора, Сергея Антонова, также складывалась не лучшим образом. Его заподозрили в хищении 700 тысяч долларов у той же Тамары Изместьевой. За эти деньги адвокат должен был добиться смягчения приговора и развернуть медиакампанию в поддержку ее сына, но обещаний не выполнил. Он сбежал за границу после того, как арестовали Леонова.