Где в Москве безопаснее всего искупаться в Крещение

Столица подготовилась к традиционным крещенским купаниям. Как доложил сегодня на заседании президиума правительства Москвы заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пройдут они 18 января с 18.00 и до 12.00 19 января.

На московских водоемах подготовлены 59 купелей. Все они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Тем не менее, предупредил Петр Бирюков, в связи с тем, что из-за теплой зимы толщина льда на водоемах не превышает 15 сантиметров, власти полагают, что в целях безопасности нельзя допускать массового выхода на него людей. Райуправам дано поручение оборудовать все подходы к купелям дощатыми настилами и противоскользящими покрытиями.

Для гарантированной безопасности купаний и оказания помощи в случае необходимости рядом со всеми купелями будут нести дежурство 2,5 тысячи спасателей, волонтеров, медицинских работников и представителей коммунальных служб.

Все места купания оснащены теплыми раздевалками и туалетами. Можно будет выпить горячего чая и согреться, но только не с помощью горячительных напитков. Их употребление, подчеркнул Петр Бирюков, категорически запрещено. По оценке городских властей в купаниях примут участие 120 тысяч москвичей.

Кстати

Где в столице безопасно окунуться?

ЦАО

Купель в Храме Воздвижения Креста Господня на Чистом вражке;

САО

Большой Садовый пруд

Прибрежный проезд, вл. 7

Водный стадион "Динамо"

СВАО

Дворцовый пруд

ВАО

Озеро Святое

Озеро Белое

Терлецкие пруды

Красный пруд

Купель "Вернисаж"

Бабаевский пруд

Олений пруд

ЮВАО

Борисовский пруд

Царицынский пруд

Пруд Бекет

ЮЗАО

Воронцовский пруд

Пруд санатория "Узкое"

Тропаревский пруд

Пруд на Нахимовском проспекте

Черневский пруд

Пруд у храма в Захарьино

ЗАО

Мещерский пруд

Река Москва- п. Рублево

Река Москва- улица Филевская, 40 а

Река Москва - Филевский бульвар, 21

СЗАО

Пруд Барышиха в Митино

Пруд в пос. Рождествено

Деривационный канал

ПКиО "Северное Тушино"

Строгинская пойма

Кировская пойма

Озеро Бехдонное

Капрамышевская набережная, 13-15

Река Москва-улица Авиационная, 79

Южное Тушино, ул. Лодочная, 19

ЗелАО

Озеро Черное

Озеро Школьное

ТиНАО