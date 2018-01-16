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16.01.2018 20:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где в Москве безопаснее всего искупаться в Крещение

Текст: Любовь Проценко
Столица подготовилась к традиционным крещенским купаниям. Как доложил сегодня на заседании президиума правительства Москвы заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пройдут они 18 января с 18.00 и до 12.00 19 января.
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На московских водоемах подготовлены 59 купелей. Все они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Тем не менее, предупредил Петр Бирюков, в связи с тем, что из-за теплой зимы толщина льда на водоемах не превышает 15 сантиметров, власти полагают, что в целях безопасности нельзя допускать массового выхода на него людей. Райуправам дано поручение оборудовать все подходы к купелям дощатыми настилами и противоскользящими покрытиями.

Для гарантированной безопасности купаний и оказания помощи в случае необходимости  рядом со всеми купелями будут нести дежурство 2,5 тысячи спасателей, волонтеров, медицинских работников и представителей коммунальных служб.

Все места купания оснащены теплыми раздевалками и туалетами. Можно будет выпить горячего чая и согреться, но только не с помощью горячительных напитков. Их употребление, подчеркнул Петр Бирюков, категорически запрещено. По оценке городских властей в купаниях примут участие 120 тысяч москвичей.

Кстати

Где в столице безопасно окунуться?

ЦАО

  • Купель в Храме Воздвижения Креста Господня на Чистом вражке;

САО

  • Большой Садовый пруд
  • Прибрежный проезд, вл. 7
  • Водный стадион "Динамо"

СВАО

  • Дворцовый пруд

ВАО

  • Озеро Святое
  • Озеро Белое
  • Терлецкие пруды
  • Красный пруд
  • Купель "Вернисаж"
  • Бабаевский пруд
  • Олений пруд

ЮВАО

  • Борисовский пруд
  • Царицынский пруд
  • Пруд Бекет

ЮЗАО

  • Воронцовский пруд
  • Пруд санатория "Узкое"
  • Тропаревский пруд
  • Пруд на Нахимовском проспекте
  • Черневский пруд
  • Пруд у храма в Захарьино

ЗАО

  • Мещерский пруд
  • Река Москва- п. Рублево
  • Река Москва- улица Филевская, 40 а
  • Река Москва - Филевский бульвар, 21

СЗАО

  • Пруд Барышиха в Митино
  • Пруд в пос. Рождествено
  • Деривационный канал
  • ПКиО "Северное Тушино"
  • Строгинская пойма
  • Кировская пойма
  • Озеро Бехдонное
  • Капрамышевская набережная, 13-15
  • Река Москва-улица Авиационная, 79
  • Южное Тушино, ул. Лодочная, 19

ЗелАО

  • Озеро Черное
  • Озеро Школьное

ТиНАО

  • Г. Троицк, река Десна, зона отдыха Заречье
  • Пруд на реке Трешне,д. Чернецкое
  • Пруд в с. Богоявление
  • Пруд в с Покровское
  • Пруд в с. Былово
  • Пруд в д. Кнутово
  • Пруд в с. Ознобишино
  • Пруд в ДО "Воскресенское"
  • Пруд в д. Свинорье
  • Пруд Ульяновского лесопарка
  • Пруд в пос. Мосренген
  • Купель в пос. ДО Плесово
  • Купель при храме Святой Троицы вд. Васюнино
  • Купель в пос. ДСК "Мичуринец"
  • Купель в парке "Ручеек", д. Марушкино
  • Купель в д. Товарищево
  • Купель в д. Евсеево-Кувекино
  • Купель в д. Пучково
  • Купель в п. Шишкин лес

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