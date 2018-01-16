Где в Москве безопаснее всего искупаться в Крещение

На московских водоемах подготовлены 59 купелей. Все они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Тем не менее, предупредил Петр Бирюков, в связи с тем, что из-за теплой зимы толщина льда на водоемах не превышает 15 сантиметров, власти полагают, что в целях безопасности нельзя допускать массового выхода на него людей. Райуправам дано поручение оборудовать все подходы к купелям дощатыми настилами и противоскользящими покрытиями.
Для гарантированной безопасности купаний и оказания помощи в случае необходимости рядом со всеми купелями будут нести дежурство 2,5 тысячи спасателей, волонтеров, медицинских работников и представителей коммунальных служб.
Все места купания оснащены теплыми раздевалками и туалетами. Можно будет выпить горячего чая и согреться, но только не с помощью горячительных напитков. Их употребление, подчеркнул Петр Бирюков, категорически запрещено. По оценке городских властей в купаниях примут участие 120 тысяч москвичей.
Где в столице безопасно окунуться?
ЦАО
- Купель в Храме Воздвижения Креста Господня на Чистом вражке;
САО
- Большой Садовый пруд
- Прибрежный проезд, вл. 7
- Водный стадион "Динамо"
СВАО
- Дворцовый пруд
ВАО
- Озеро Святое
- Озеро Белое
- Терлецкие пруды
- Красный пруд
- Купель "Вернисаж"
- Бабаевский пруд
- Олений пруд
ЮВАО
- Борисовский пруд
- Царицынский пруд
- Пруд Бекет
ЮЗАО
- Воронцовский пруд
- Пруд санатория "Узкое"
- Тропаревский пруд
- Пруд на Нахимовском проспекте
- Черневский пруд
- Пруд у храма в Захарьино
ЗАО
- Мещерский пруд
- Река Москва- п. Рублево
- Река Москва- улица Филевская, 40 а
- Река Москва - Филевский бульвар, 21
СЗАО
- Пруд Барышиха в Митино
- Пруд в пос. Рождествено
- Деривационный канал
- ПКиО "Северное Тушино"
- Строгинская пойма
- Кировская пойма
- Озеро Бехдонное
- Капрамышевская набережная, 13-15
- Река Москва-улица Авиационная, 79
- Южное Тушино, ул. Лодочная, 19
ЗелАО
- Озеро Черное
- Озеро Школьное
ТиНАО
- Г. Троицк, река Десна, зона отдыха Заречье
- Пруд на реке Трешне,д. Чернецкое
- Пруд в с. Богоявление
- Пруд в с Покровское
- Пруд в с. Былово
- Пруд в д. Кнутово
- Пруд в с. Ознобишино
- Пруд в ДО "Воскресенское"
- Пруд в д. Свинорье
- Пруд Ульяновского лесопарка
- Пруд в пос. Мосренген
- Купель в пос. ДО Плесово
- Купель при храме Святой Троицы вд. Васюнино
- Купель в пос. ДСК "Мичуринец"
- Купель в парке "Ручеек", д. Марушкино
- Купель в д. Товарищево
- Купель в д. Евсеево-Кувекино
- Купель в д. Пучково
- Купель в п. Шишкин лес