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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Чистое надувательство

Ввести противника в заблуждение военным помогут пневмомакеты боевой техники
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
В среду в Подмосковье начнется учение, которое в некотором смысле можно назвать уникальным. Дело в том, что в качестве используемого там арсенала будут задействованы не реальные танки, БМП, артиллерийские и другие боевые системы, а их надувные макеты массой от 30 до 100 килограммов каждый.

Именно такие имитаторы стоят на вооружении 45-го инженерно-маскировочного полка. Эту часть сформировали в прошлом году с единственной целью - в случае необходимости ее личный состав обязан ввести противника в заблуждение относительно настоящего местоположения важнейших объектов, будь то штаб, позиции ракетных установок или скопление армейской техники.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Фальшивые боевые порядки с расположенными там макетами пушек, зенитно-ракетных комплексов и т.д. должны вынудить врага применить высокоточное и другое оружие по данному району, тем самым сохранив в целости и сохранности реальные пункты управления, войсковые арсеналы и ценную военную инфраструктуру.

Строго говоря, ничего супер-эксклюзивного в подобной тактике нет. Наше командование применяло ее еще в Великую Отечественную войну - это хорошо показано в популярной киноленте "Беспокойное хозяйство". Сейчас эту тактику вновь взяли на вооружение. Правда, нынешним Семибабам (фамилия одного из героев картины) уже не надо ломать голову над тем, как придать правдоподобие ложному аэродрому. Не нужно им и передвигать по нему с помощью лебедки фанерные самолеты.

Пневмомакеты копируют даже такую сложную технику, как ядерный комплекс "Ярс" и система ПВО С-300

Современные пневматические макеты боевой техники копируют ее во всех деталях. Это касается даже таких сложных боевых систем, как стратегический комплекс "Ярс" или система С-300. А уж про надувные копии танков, самолетов и пушек и говорить не приходится.

Более того, практически каждый макет снабжен тепловыми и радиолокационными имитаторами, энергоблоком, вентилятором и другой "начинкой", характерной для реального танка, бронемашины или комплекса ПВО.

Фото: Александр Елистратов/ТАСС
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Размеры, форма, покраска, расположение фальшивых боевых установок - все учитывается для обмана оптических и радиолокационных систем разведки и поражения противника.

Да и развертывают эту технику на позициях, точь-в-точь копирующих настоящие окопы, эскарпы и контрэскарпы, блиндажи и доты. Доставить фальшь-технику в нужный район большого труда военным не составляет. В сложенном или, как говорят в армии, походном виде данный арсенал без проблем помещается на штатный автомобильный, морской либо воздушный транспорт.

Все эти задачи - переброску и развертывание макетов боевой техники, инженерное оборудование местности и установку на позициях ложного арсенала - как раз и отработают на своем учении специалисты 45-го маскировочного полка.

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