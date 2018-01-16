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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ВИП-камеры закрыты

СИЗО "Матросская тишина" поставлен на особый контроль
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Тюремное ведомство поставило на особый контроль ситуацию в знаменитом СИЗО "Матросская тишина".

Об этом сообщил начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз. А в самом СИЗО N 1 "Матросская Тишина" ожидаются кадровые перестановки. Напомним, скандал разгорелся после того, как представительница общественной наблюдательной комиссии обнаружила в следственном изоляторе ВИП-камеры. По ее данным, за хорошую плату можно было жить практически в гостиничных условиях.

Фото: Владимир Токаев/ТАСС
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По поручению директора Федеральной службы исполнения наказаний была назначена большая комплексная проверка "Матросской Тишины". Многие факты подтвердились. Уже уволен заместитель начальника СИЗО по оперативной работе. Материалы переданы в правоохранительные органы. И это, судя по всему, только начало.

- Были проведены и планируются кадровые изменения в руководстве СИЗО-1, - сказал Сергей Мороз. - Учреждение поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой.

Эти заявления прозвучали на коллегии управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве. Кроме того, Сергей Мороз рассказал, что столичные СИЗО по-прежнему переполнены. В изоляторах содержатся на 2 тысячи человек больше предельной вместимости. Правда, в последнее время число арестантов стало немного уменьшаться.

В руководстве известного следственного изолятора планируются новые кадровые перестановки

Сейчас принимаются разные меры, чтобы снизить число заключенных в столичных СИЗО. Например, столичные суды чаще региональных избирают мерой пресечения домашний арест.

- Количество лиц, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, увеличилось на 18,8 процента и составило 2131 человек, что является самым большим показателем по всей России, - сказал Сергей Мороз.

Медицинскую помощь заключенным будут оказывать по новым правилам

Группы досмотра на контрольно-пропускных пунктах изоляторов задержали за год 592 человека при попытке пронести запрещенные предметы. То есть практически каждый день кого-то ловили на тюремной контрабанде. При этом почти 50 раз запрещенные предметы пытались перебросить через стены СИЗО.

- Изъято в том числе 99 единиц колюще-режущих предметов, два квадрокоптера, 454 сотовых телефона, 148 сим-карт, пять планшетов, семь навигаторов, четыре газовых баллончика, один электрошокер, - рассказал Сергей Мороз.

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