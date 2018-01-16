В Липецке сбежавший виновник смертельного ДТП получил условный срок

Правобережный районный суд Липецка признал 28-летнего липчанина виновным в смертельном ДТП, после которого одна из девушек-пешеходов скончалась, а вторая получила серьезные травмы. Его приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком три года, а также лишили водительстких прав на три года.

Из материалов суда известно, что преступление было совершено в августе минувшего года. Компания молодых людей переходила дорогу по "зебре", когда автомобиль, проехав на красный свет со скоростью более 85 километров в час, врезался в них и, не затормозив даже после этого, скрылся. Остановить водителя, мчавшегося по трассе, удалось только после того, как сотрудники полиции прострелили колеса его машины.

Однако после 28-летний липчанин свою вину признал целиком и полностью, попросив рассматривать это уголовное дело в особом порядке. Он же предоставил в суд положительные характеристики, свидетельства о том, что у него двое малолетних детей и отметил, что ущерб всем потерпевшим возместил.

В решении суда, датированном 27 декабря 2017 года, говорится, что условный срок водителю был назначен с учетом "данных о его личности": отец двоих детей положительно характеризуется по месту работы и был признал лучшим молодым специалистом на предприятии, где трудится, не судим и не состоит на учете у психиатра и нарколога, однако тут же сказано о том, что за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался не раз. Условный срок в суде назвали наказанием "необходимым и достаточным для исправления"