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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В названиях московских улиц увековечили имена Никулина, Численко и Якушина

Текст: Любовь Проценко

Новые улицы, которые появятся после реконструкции территории стадиона "Динамо" на севере столицы, будут названы в честь знаменитых людей, преданных в течение всей жизни футбольной команде "Динамо".

Такое решение принято сегодня на заседании президиума правительства Москвы. Как сообщил заммэра Москвы Леонид Печатников, одна из них станет улицей Юрия Никулина. Любимый актер миллионов россиян и директор Цирка на Цветном бульваре, как известно, в юности играл именно за "Динамо". А затем до конца жизни болел за эту команду. По соседству с улицей Юрия Никулина разместилась улица Игоря Численко, который, в свою очередь, был игроком сборной в 1966 году, когда в Великобритании футболисты из СССР завоевали медали ЧМ по футболу. И третья улица получила имя Михаила Якушина, который внес в победы своей команды вклад не только как спортсмен, но и в качестве тренера.

Фото: Ангелина Зеленькова/РГ
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Эти названия были выбраны в рамках конкурса, в котором участвовали свыше 400 человек. В ходе его предлагалось более 600 вариантов. Далее экспертный совет отобрал 27 возможных названий, 10 из которых - по три для каждой улицы - отобрала городская межведомственная комиссия. Окончательный выбор сделали пользователи соцсетей, проголосовав за понравившийся вариант.

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