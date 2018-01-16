В Орле проверят избиение девочки в социальном центре

В Орле прокуратура области и регуправление СК России начали проверку по сообщению об избиении 12-летней воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Ранее в интернете появился видеоролик. Автор сообщил о том, что 9 января в социально-реабилитационном центре три 15-летних воспитанницы избили 12-летнюю девочку. Якобы таким было наказание за то, что она пожаловалась воспитательнице на их вызывающее поведение. Правоохранительные органы уже объявили первые результаты.

- В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности сотрудников реабилитационного центра, - рассказала старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина. - По фактам выявленных нарушений прокуратурой области внесено представление.

В пресс-службе регуправления СК России сообщили, что проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, выясняются причины и условия, способствующие совершению противоправных действий в отношении малолетней, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК Юлия Дорофеева.

Следствием будет дана оценка бездействию должностных лиц социального центра, добавила она.