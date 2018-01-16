В Подмосковье иномарка насмерть сбила двоих мужчин

В Истринском районе Московской области легковой автомобиль смертельно травмировал двух пешеходов. По предварительной информации, они пытались перейти дорогу в неположенном месте.

"В районе деревне Буньково Истринского района водитель автомобиля Suzuki совершил наезд на двух мужчин, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", - цитирует агентство "Москва" представителя пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.

По данным источника, оба пешехода погибли на месте происшествия.

Все обстоятельства трагедии установит следствие.