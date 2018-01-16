В Подмосковье отчим избил 3-летнюю падчерицу

Жителя Московской области заподозрили в жестоком избиении и изнасиловании падчерицы. Следователи уличили мужчину в обмане: первоначально тот уверял, что ребенок получил тяжелые травмы случайно.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Московской области, об этом стало известно от врачей ЦРБ Балашихи. В реанимацию доставили 3-летнюю девочку, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, повреждение живота и ушиб груди. На все вопросы 30-летний отчим отвечал просто: малышка упала с кровати и ударилась.

Правоохранители быстро разоблачили мужчину. По предварительным данным, он не только избил падчерицу, но и надругался над ней. Все это произошло, когда подозреваемый был под воздействием наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - 111 и 132 УК РФ. За жизнь девочки продолжают бороться врачи: сейчас она находится в коме.