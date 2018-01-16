В Подмосковье подросток умер на тренировке

В Сергиево-Посадском районе 13-летний подросток умер во время тренировки по плаванию. Следователи ГСУ СК РФ по Московской области начали проверку по факту трагедии.

По предварительным данным, во вторник, 16 января, юноше стало плохо по время тренировки. Тренеры сразу же вытащили его из воды и оказали ему первую помощь, но реанимационные мероприятия эффекта не принесли.

В пресс-релизе, распространенном ведомством, отмечается, что юноша прошел диспансеризацию в августе 2017 года и был признан здоровым. Врачи допустили его к тренировкам. Что привело к трагедии, предстоит выяснить следствию.