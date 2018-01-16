В Подмосковье задержана подозреваемая в краже более 48 млн рублей

Начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов рассказал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в краже более 48 млн рублей. Об этом информирует ТАСС.

В полицию обратился 55-летний житель столицы. Он рассказал, что познакомился с девушкой и пригласил ее к себе в квартиру. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу крупной суммы денег. Оперативники установили, что гостья покинула квартиру через окно.

Полицейские задержали подозреваемую в Московской области, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.