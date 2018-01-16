Фигурантам дела об аферах с имуществом в Приморье смягчили приговор

Верховный суд РФ рассмотрел в апелляционном порядке приговор Приморского краевого суда по так называемому "делу Мещерякова" - экс-руководителя территориального управления Росимущества - и оставил его без изменений. Таким образом, приговор, вынесенный в декабре 2016 года, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Однако суд смягчил наказание на год основным фигурантам дела, сняв ссылки на назначение наказания по совокупности преступлений.

Руководитель Игорь Мещеряков проведет в колонии не 12, а 11 лет, экс-председатель комитета по управлению госимуществом Приморья Владимир Книжник - не 11, а десять. Им назначен штраф размере от 300 до 700 тысяч рублей. Осужденные условно другие фигуранты дела освобождены от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

"Дело Мещерякова", названное так по имени экс-главы краевого Росимущества, было возбуждено еще в 2007 году в связи с беспрецедентной для региона массовой распродажей недвижимости в 2006 и 2007 годах, находящейся в краевой собственности, которую продавали "своим" по смехотворно низкой цене.

На скамье подсудимых находились 13 человек, в отношении двух дела были выделены в отдельное производство. Главными обвиняемыми являлись Игорь Мещеряков, экс-руководитель департамента имущественных отношений администрации Приморья Владимир Книжник, бывший глава краевого унитарного предприятия "Госнедвижимость" Андрей Смолин. В отдельное производство было выделено дело в отношении экс-депутата законодательного собрания Приморья, президента строительной компании "ДВ Стройсвязькомплекс" Юрия Степанченко, который скрылся от судебного преследования в США.

Возвращение проданного имущества в собственность Приморского края и Российской Федерации будет разрешаться в порядке гражданского судопроизводства.