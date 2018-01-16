Гражданку Турции не выпустили из России из-за долгов

Гражданке Турции, задолжавшей за электроэнергию в Магадане сотни тысяч рублей, был временно ограничен выезд из страны. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области.

"Уехав на постоянное место жительства в Турцию и приняв после замужества гражданство этой страны, она не участвовала в оплате коммунальных услуг с 2013 года. За это время сумма ее задолженности перед ПАО "Магаданэнерго" достигла 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Накануне новогодних праздников женщина приехала в Магадан, но долг так и не погасила. В результате во время прохождения паспортного контроля в столичном аэропорту ее не допустили на авиарейс до Стамбула.

На несколько дней женщине пришлось отложить свой вылет. После погашения долга решение об ограничении выезда за пределы Российской Федерации было отменено.