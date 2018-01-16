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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке у подножия вулкана нашли тело мужчины

Текст: Ольга Коваль

Следователи Петропавловска-Камчатского выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено у подножия вулкана Козельский.

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Как сообщили в краевом управлении СК РФ, на место обнаружения трупа выезжала оперативная группа. Тело погибшего извлекли из промерзшего грунта и доставили в бюро судмедэкспертизы для выяснения причины смерти. Специалистам также предстоит установить личность мужчины.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в следственном управлении.

Вулкан Козельский, расположенный примерно в 35 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 2190 метров. Исполин считается потухшим. Его склоны облюбовали горнолыжники и сноубордисты. На высоте 850 метров находится их лагерь.

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