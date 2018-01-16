В 13 районах Якутии уроки в школах отменили из-за морозов

Учебный процесс ограничен в более чем 100 школах в 13 районах Якутии из-за низких температур воздуха, сообщило во вторник РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

"В связи с понижением температуры воздуха ограничен учебный процесс в 13 районах Якутии. В общей сложности это 107 школ, в которых учатся свыше 9,6 тысячи человек", - сказал собеседник.

Он отметил, что в некоторых школах занятия отменены вообще, а в некоторых учатся только старшеклассники.

Во вторник 19 метеостанций, расположенных на территории республики, зафиксировали температуру 45 градусов мороза и ниже. А в нескольких районах столбик термометра опустился ниже 50 градусов. Холоднее всего сейчас в Оймяконском и Верхоянском районах, где установились морозы в 53 - 55 градусов.

В каждом районе муниципальные власти сами устанавливают предельные температуры, при которых отменяются занятия для тех или иных классов. В Якутске, к примеру, ученикам начальной школы можно не приходить на уроки при 45 градусах ниже ноля, а в Оймяконском улусе для этого должен ударить мороз в 52 градуса. Сегодня все школьники в столице республики пошли на занятия - утром здесь было зафиксировано 39 градусов.

Ранее правительство Якутии из-за наступления низких температур ввело в регионе режим повышенной готовности к возможному возникновению чрезвычайных ситуаций.