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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске пропала 11-летняя школьница

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровске полицейские ищут пропавшую 15 января 11-летнюю девочку.

В Хабаровске завели дело о пропаже подростка

По информации краевого УМВД, заявление об исчезновении школьницы поступило в полицию от матери. По словам женщины, ребенок не вернулся домой из школы. Она также сообщила, что накануне между ними произошла ссора.

Поисками пропавшей девочки сейчас занимаются наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники краевого управления МВД. Подключились к ним и волонтеры.

В краевом управлении СК РФ по факту исчезновения пятиклассницы организовали доследственную проверку.

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