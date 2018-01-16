В Хабаровске пропала 11-летняя школьница

В Хабаровске полицейские ищут пропавшую 15 января 11-летнюю девочку.

По информации краевого УМВД, заявление об исчезновении школьницы поступило в полицию от матери. По словам женщины, ребенок не вернулся домой из школы. Она также сообщила, что накануне между ними произошла ссора.

Поисками пропавшей девочки сейчас занимаются наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники краевого управления МВД. Подключились к ним и волонтеры.

В краевом управлении СК РФ по факту исчезновения пятиклассницы организовали доследственную проверку.