В Хабаровском крае самолеты L-410 заменят на Ан-24 и Ан-26

Полеты трех самолетов L-410 в Хабаровском крае вновь приостановлены. Причиной стал инцидент, связанный с нештатной работой двигателя воздушного судна. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов".

Эксплуатацию L-410, приостановленную после авиакатастрофы в Нелькане, возобновили в январе. Однако несколько дней назад стало известно, что на одном из воздушных судов возникли неполадки с двигателем, подобные тем, что привели к трагедии. Речь идет о самопроизвольном включении бета-режима.

- Этот дефект очень опасен. Если невозможно обеспечить надежность системы включения обратной тяги, то желательно ее отключить. Тем более, что практически все взлетно-посадочные полосы в Хабаровском крае позволяют сажать самолет без этого режима, - цитирует агентство главу Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников Хасана Серожединова.

По его словам, местные специалисты не могут произвести изменения в двигателях L-410 самостоятельно. Этим должны заниматься на заводе-изготовителе в Чехии. Не исключено, что предприятию придется привлечь к этому техников из США, так как двигатели производят именно там.

Серожединов отметил, что опасные воздушные суда на внутрикраевых маршрутах планируется заменить на Ан-24 и Ан-26. Кроме того, на Камчатке эксплуатируются L-410 старой модификации с другими двигателями, и регион готов передать их Хабаровскому краю.

Напомним, L-410 с семью людьми на борту упал при заходе на посадку в селе Нелькан Аяно-Майского района. Выжить удалось лишь трехлетней девочке: она получила сотрясение мозга и сложный перелом ноги.