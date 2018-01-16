Учитель начальных классов школы N 127 Наталия Шагулина, которая серьезно пострадала в ходе драки с применением холодного оружия, теперь может дышать самостоятельно.

- Пока она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, она не имела возможности говорить - мешала трубка в дыхательных путях. Так как в состоянии женщины наблюдается положительная динамика, сегодня мы сняли ее с аппарата, она дышит самостоятельно, - сказал главврач горбольницы N 4 Андрей Ронзин. "Как там мои детки?" - первое, что спросила у медиков учитель, когда смогла говорить.

Также педагог с горечью констатировала, что не смогла защитить своих воспитанников от нападения и травм.

Накануне Наталию Шагулину навестила министр образования России Ольга Васильева. Она прибыла в Пермь для выяснения причин инцидента в школе N 127. Провела совещание с губернатором региона, на котором обсудила вопросы безопасности в учебных заведениях Пермского края.

- Полагаю, что принятые в регионе меры безопасности достаточные, - отметила министр. - При разрешении самого инцидента все службы и ведомства сработали грамотно. Что касается Наталии Шагулиной, то это учитель с большой буквы. Ее первым вопросом был вопрос о том, как чувствуют себя дети? О них она заботится больше, чем о себе.

Кроме того, министр образования и науки побывала на месте трагедии, в школе N 127, посетила раненых школьников в детской больнице, встретилась с родителями пострадавших детей.

- Хочу отметить, что случившееся требует большого осмысления, - отметила Ольга Васильева. - Сейчас работает комиссия по выяснению причин инцидента. Поэтому не надо пока делать скоропалительных выводов. Необходима большая аналитическая работа для того, чтобы сделать должные выводы и не допускать подобного впредь.

По ее словам, мер безопасности было достаточно, в школе очень сильная система безопасности. "Нам надо работать и с учениками, и с учителями, надо больше работать по линии воспитания детей. Понимать, что переходный возраст проходит иначе, чем в наше время. Эти новые вызовы надо осознавать и с ними жить", - отметила Ольга Васильева.

"Наталия Шагулина - это учитель с большой буквы", - сказала после посещения больницы министр образования и науки Ольга Васильева

По последним данным, подростки, напавшие с ножами на учеников и учительницу, переводятся из реанимации в общее отделение, рассказал на заседании регионального правительства глава региона Максим Решетников.

- Учительнице понадобилась срочная операция ночью, но сейчас ее жизни ничего не угрожает, - рассказал министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев. - Четвероклассника, серьезно пострадавшего при нападении, отправят в Москву сегодня вечером в лучшую глазную клинику, где ему будут оказывать помощь все самые профессиональные врачи страны.

В школе № 127 министр образования и науки России Ольга Васильева и губернатор Пермского края Максим Решетников обсудили с педагогами нюансы работы с непростыми подростками. Фото: Константин Долгановский

Между тем школа N127, где произошло ЧП, закрыта - следственные органы проводят там оперативные мероприятия, направленные на установление всех подробностей произошедшего. По информации "РГ", подозреваемые в ближайшее время, как только позволит их состояние, будут допрошены, и тогда у следствия появится информация о мотивах.

Поэтому когда начнутся занятия в школе, неизвестно, городским властям поручено организовать занятость детей. Краевые же власти займутся поиском системных проблем в образовании, которые не позволили вовремя спрогнозировать происшествие.

- Делать выводы рано, но по итогам прошедших двух дней и по итогам общения с Анной Кузнецовой и Ольгой Васильевой уже понятно, что вопросы носят системный характер, и они относятся к межведомственным барьерам. Прошу выработать подходы к выявлению потенциально проблемных подростков, - отметил Максим Решетников.

Напомним, по предварительным данным, утром 15 января в класс школы N127, где шел урок у учеников четвертого класса, ворвались два подростка, вооруженные ножами. Они нанесли удары детям и педагогу. 11 ребят и учитель Наталия Шагулина находятся в больнице.

После этого ЧП будет проверена работа ЧОПов, занимающихся охраной школ в РФ. Об этом сообщили в Росгвардии.

Силовики изучат законность деятельности и качество услуг, предоставляемых частными охранными предприятиями образовательным учреждениям по всей стране. Также будут проверены наличие и исправность систем сигнализации и оповещения.

Кроме этого сотрудники Росгвардии удостоверятся, соответствует ли уровень подготовки охранников тому, что предписан существующими нормами и правилами. И готовы ли они к действиям в различных ситуациях.

Трагическая халатность

- Эта трагедия могла и не случиться, - говорит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств.

По ее словам, тревожные сигналы в отношении одного из подростков, устроивших нападение, стали раздаваться еще в 2012 году. Еще тогда он вел себя настолько агрессивно в отношении сверстников, что его поставили на внутришкольный учет и перевели на индивидуальное обучение. По мнению омбудсмена, школа просто изолировала ребенка и самоустранилась от решения проблемы.

- В 2017 году ситуация усугубилась и за помощью к уполномоченным органам обратились уже родители подростка, - продолжает Анна Кузнецова. - Но и здесь предпринятые Комиссией по делам несовершеннолетних меры ограничились наложением штрафа на самих же родителей.

Глава региона Максим Решетников уже распорядился создать специальную группу, которая проведет аудит работы всей системы профилактики.

- Считаю принципиально важным совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы. Чем увлекаются школьники, за кем они идут, какими идеалами руководствуются? Повышение квалификации кадров, работающих с детьми, это жизненно важно для наших детей, - говорит Анна Кузнецова. - Уберечь детей от зла в виртуальном и реальном пространстве полдела. Направить развитие личности ребенка в созидательном направлении, научить любить, заботиться, строить свое будущее - вот задача, которую нужно решать сегодня.

Отдельного внимания заслуживает безопасность школы. Поставить рамку металлоискателя важно, но гораздо важнее, уверена Уполномоченный, выстроить систему, при которой данная ситуация никогда бы не была возможной.

А для этого необходимы серьезные изменения на федеральном уровне. Детский омбудсмен напомнила, что сегодня целый ряд документов и нормативных актов регламентируют воспитательные и образовательные процессы, например, "Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года". Осталось теперь выяснить, насколько действующие нормы соответствуют действительности.

- Нам всем следует помнить, что если мы уже сегодня не будем заниматься воспитанием наших детей, то завтра будем заниматься вопросами возросшей преступности, - подчеркнула Анна Кузнецова.

Подготовила Наталья Лебедева