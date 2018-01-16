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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как мои детки?

Придя в сознание, учительница, получившая тяжелые ранения в пермской школе, первым делом поинтересовалась здоровьем учеников
Текст: Константин Бахарев, Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Учитель начальных классов школы N 127 Наталия Шагулина, которая серьезно пострадала в ходе драки с применением холодного оружия, теперь может дышать самостоятельно.
Сразу после ЧП в школу прибыли восемь бригад "скорой помощи". Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС Сразу после ЧП в школу прибыли восемь бригад "скорой помощи". Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Сразу после ЧП в школу прибыли восемь бригад "скорой помощи". Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

- Пока она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, она не имела возможности говорить - мешала трубка в дыхательных путях. Так как в состоянии женщины наблюдается положительная динамика, сегодня мы сняли ее с аппарата, она дышит самостоятельно, - сказал главврач горбольницы N 4 Андрей Ронзин. "Как там мои детки?" - первое, что спросила у медиков учитель, когда смогла говорить.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Появились новые подробности поножовщины в пермской школе

Также педагог с горечью констатировала, что не смогла защитить своих воспитанников от нападения и травм.

Накануне Наталию Шагулину навестила министр образования России Ольга Васильева. Она прибыла в Пермь для выяснения причин инцидента в школе N 127. Провела совещание с губернатором региона, на котором обсудила вопросы безопасности в учебных заведениях Пермского края.

- Полагаю, что принятые в регионе меры безопасности достаточные, - отметила министр. - При разрешении самого инцидента все службы и ведомства сработали грамотно. Что касается Наталии Шагулиной, то это учитель с большой буквы. Ее первым вопросом был вопрос о том, как чувствуют себя дети? О них она заботится больше, чем о себе.

Кроме того, министр образования и науки побывала на месте трагедии, в школе N 127, посетила раненых школьников в детской больнице, встретилась с родителями пострадавших детей.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
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- Хочу отметить, что случившееся требует большого осмысления, - отметила Ольга Васильева. - Сейчас работает комиссия по выяснению причин инцидента. Поэтому не надо пока делать скоропалительных выводов. Необходима большая аналитическая работа для того, чтобы сделать должные выводы и не допускать подобного впредь.

По ее словам, мер безопасности было достаточно, в школе очень сильная система безопасности. "Нам надо работать и с учениками, и с учителями, надо больше работать по линии воспитания детей. Понимать, что переходный возраст проходит иначе, чем в наше время. Эти новые вызовы надо осознавать и с ними жить", - отметила Ольга Васильева.

"Наталия Шагулина - это учитель с большой буквы", - сказала после посещения больницы министр образования и науки Ольга Васильева

По последним данным, подростки, напавшие с ножами на учеников и учительницу, переводятся из реанимации в общее отделение, рассказал на заседании регионального правительства глава региона Максим Решетников.

- Учительнице понадобилась срочная операция ночью, но сейчас ее жизни ничего не угрожает, - рассказал министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев. - Четвероклассника, серьезно пострадавшего при нападении, отправят в Москву сегодня вечером в лучшую глазную клинику, где ему будут оказывать помощь все самые профессиональные врачи страны.

В школе № 127 министр образования и науки России Ольга Васильева и губернатор Пермского края Максим Решетников обсудили с педагогами нюансы работы с непростыми подростками. Фото: Константин Долгановский

Между тем школа N127, где произошло ЧП, закрыта - следственные органы проводят там оперативные мероприятия, направленные на установление всех подробностей произошедшего. По информации "РГ", подозреваемые в ближайшее время, как только позволит их состояние, будут допрошены, и тогда у следствия появится информация о мотивах.

Фото: Игорь Катаев/РИА Новости
Росгвардия проверит охрану школ в стране после ЧП в Перми

Поэтому когда начнутся занятия в школе, неизвестно, городским властям поручено организовать занятость детей. Краевые же власти займутся поиском системных проблем в образовании, которые не позволили вовремя спрогнозировать происшествие.

- Делать выводы рано, но по итогам прошедших двух дней и по итогам общения с Анной Кузнецовой и Ольгой Васильевой уже понятно, что вопросы носят системный характер, и они относятся к межведомственным барьерам. Прошу выработать подходы к выявлению потенциально проблемных подростков, - отметил Максим Решетников.

Напомним, по предварительным данным, утром 15 января в класс школы N127, где шел урок у учеников четвертого класса, ворвались два подростка, вооруженные ножами. Они нанесли удары детям и педагогу. 11 ребят и учитель Наталия Шагулина находятся в больнице.

После этого ЧП будет проверена работа ЧОПов, занимающихся охраной школ в РФ. Об этом сообщили в Росгвардии.

Силовики изучат законность деятельности и качество услуг, предоставляемых частными охранными предприятиями образовательным учреждениям по всей стране. Также будут проверены наличие и исправность систем сигнализации и оповещения.

Кроме этого сотрудники Росгвардии удостоверятся, соответствует ли уровень подготовки охранников тому, что предписан существующими нормами и правилами. И готовы ли они к действиям в различных ситуациях.

Трагическая халатность

- Эта трагедия могла и не случиться, - говорит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств.

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По ее словам, тревожные сигналы в отношении одного из подростков, устроивших нападение, стали раздаваться еще в 2012 году. Еще тогда он вел себя настолько агрессивно в отношении сверстников, что его поставили на внутришкольный учет и перевели на индивидуальное обучение. По мнению омбудсмена, школа просто изолировала ребенка и самоустранилась от решения проблемы.

- В 2017 году ситуация усугубилась и за помощью к уполномоченным органам обратились уже родители подростка, - продолжает Анна Кузнецова. - Но и здесь предпринятые Комиссией по делам несовершеннолетних меры ограничились наложением штрафа на самих же родителей.

Глава региона Максим Решетников уже распорядился создать специальную группу, которая проведет аудит работы всей системы профилактики.

- Считаю принципиально важным совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы. Чем увлекаются школьники, за кем они идут, какими идеалами руководствуются? Повышение квалификации кадров, работающих с детьми, это жизненно важно для наших детей, - говорит Анна Кузнецова. - Уберечь детей от зла в виртуальном и реальном пространстве полдела. Направить развитие личности ребенка в созидательном направлении, научить любить, заботиться, строить свое будущее - вот задача, которую нужно решать сегодня.

Учительница спасла несколько детей при резне в пермской школе

Отдельного внимания заслуживает безопасность школы. Поставить рамку металлоискателя важно, но гораздо важнее, уверена Уполномоченный, выстроить систему, при которой данная ситуация никогда бы не была возможной.

А для этого необходимы серьезные изменения на федеральном уровне. Детский омбудсмен напомнила, что сегодня целый ряд документов и нормативных актов регламентируют воспитательные и образовательные процессы, например, "Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года". Осталось теперь выяснить, насколько действующие нормы соответствуют действительности.

- Нам всем следует помнить, что если мы уже сегодня не будем заниматься воспитанием наших детей, то завтра будем заниматься вопросами возросшей преступности, - подчеркнула Анна Кузнецова.

Подготовила Наталья Лебедева

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